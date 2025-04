ATP Monaco 2025: Alexander Zverev batte Marozsan, è finale in Baviera

Alexander Zverev contro Ben Shelton: sarà questa la finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. Il padrone di casa supera per 7-6(3) 6-3 l’ungherese Fabian Marozsan, contando così di ripartire da qui in relazione alle proprie aspirazioni di alto livello che, durante tutta la campagna post-Australian Open, sono state frustrate sonoramente. Si tratta della sua terza finale bavarese in carriera, che giocherà nel giorno dei suoi 28 anni.

Primo set che parte benissimo per il numero 3 del mondo, subito in grado di ottenere il break a 30. Marozsan, però, non è tipo da arrendersi velocemente e, con l’identica moneta, si riprende il maltolto andando sul 2-2. Dopo questo scambio di cortesie, di fatto l’unico brivido è per l’ungherese, che nel quinto game recupera da 15-30. Dopodiché, il sostanziale nulla fino al tie-break, che però si trasforma, se non in un monologo di Zverev, in qualcosa di molto simile: avanti fin dal primo punto, non concede più niente fino al 7-3.

Il secondo parziale segue un canovaccio particolare, perché di fatto di game facili per l’uno e per l’altro non ce ne sono più. Anzi, non ce n’è nessuno che duri meno di 6 punti, e in più occasioni i rischi ci sono: Zverev va sotto 15-30 nel primo gioco, Marozsan nel secondo, poi tutto si accende ancora di più dal 3-3 in avanti. Prima il game ai vantaggi tenuto dal tedesco, poi il break che arriva sul 4-3 a favore sempre del numero 3 ATP, che però deve aspettare il terzo match point per poter alzare le braccia e far sorridere il pubblico casalingo.

22-24 e 13-19: questo il rispettivo conteggio di vincenti ed errori gratuiti tra i due sfidanti di oggi. Per Zverev quella di domani sarà la finale numero 38 sul circuito maggiore, la decima a livello di ATP 500, dove vanta un bilancio di 5-4. Shelton sarà il suo terzo avversario a stelle e strisce in un ultimo atto, dopo Tiafoe a Vienna 2021 (vittoria) e Isner a Miami 2018 (sconfitta).