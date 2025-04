ATP Barcellona 2025, Holger Rune travolge Khachanov e vola in finale. Musetti resta fuori dalla top10

Holger Rune si sbarazza in 67 minuti di Karen Khachanov e approda all’ultimo atto dell’ATP 500 di Barcellona, raggiungendo così la seconda finale del suo 2025 dopo quella (poi persa per 6-2 6-2 con Jack Draper) di Indian Wells. Il tennista danese si è esaltato sulla terra rossa catalana, imponendosi sul russo per 6-3 6-2 e facendo un bel balzo nel ranking.

Con questo risultato, il giovane talento classe 2003 si garantisce infatti la certezza di tornare tra i primi dieci al mondo guadagnando in un colpo solo quattro posizioni e salendo al 9° posto della classifica ATP. Rune spegne così almeno per il momento le residue speranze del primo ingresso in top10 dell’azzurro Lorenzo Musetti, che dovrà attendere almeno una settimana in più per ritoccare il best ranking toccato lunedì 14 aprile con la finale di Montecarlo.

Rune attende domani in finale a Barcellona il vincitore della seconda semifinale odierna tra il padrone di casa spagnolo Carlos Alcaraz e l’emergente francese Arthur Fils. Nessun rimpianto per Khachanov, numero 27 al mondo, che ha tenuto testa al danese fino al 3-3 del primo set subendo poi un parziale di 9-2 senza mai arrivare a palla break e perdendo per quattro volte il servizio.