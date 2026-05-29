Roland Garros 2026: si materializza Swiatek-Kostyuk. Continua la corsa spettacolo di Jil Teichmann

Qualche emozione, sì, ma giornata quasi anticlimatica per quel che riguarda la parte bassa del tabellone femminile al Roland Garros quest’oggi. Quel che è certo, comunque, è che ci si allinea per metà agli ottavi di finale. Quasi tutti i risultati sono quelli attesi, ma ce ne sono un paio che meritano maggiore attenzione.

Si parla, in particolare, innanzitutto di Jil Teichmann. La svizzera, entrata con il ranking protetto e tornata da pochi mesi dopo tanti guai di infortuni e la discesa al numero 170 del mondo, batte la ceca Karolina Muchova. Non solo: lo fa per 6-1 7-5 dopo essersi trovata indietro per 1-5 nel secondo set. Parliamo di una giocatrice già al 21° posto della classifica WTA, mancina con doti che soprattutto sulla terra rossa si fanno valere. Per lei ora la russa Mirra Andreeva, che chiude la giornata negativa del tennis ceco battendo Marie Bouzkova 6-4 6-2.

E poi va rimarcato il colpo anche di Xiyu Wang. La cinese, affacciatasi nel 2023 alle prime cinquanta posizioni del ranking WTA, ha anche lei avuto diverse difficoltà da allora ed è passata dalle qualificazioni. Riesce a sfruttare la sua chance battendo l’ucraina Yuliia Starodubtseva per 6-3 7-5 e si troverà di fronte Sorana Cirstea. La rumena non solo è a caccia del ritorno ai quarti, nell’ultima stagione e dopo 17 anni, ma nell’andare agli ottavi si rende protagonista di un 6-0 6-0 nei confronti dell’argentina Solana Sierra. E, a 36 anni e 47 giorni, si prende il record di età alla quale ha messo a segno la proverbiale “bicicletta”.

Si materializza l’ottavo di finale tra Iga Swiatek e Marta Kostyuk. La polacca, che si è nel frattempo appreso aver chiesto espressamente di giocare in testa al programma dello Chatrier (o del Lenglen qualora sia il caso), vince il derby con Magda Linette con un doppio 6-4 e diventa la prima da Monica Seles a raggiungere per otto volte gli ottavi a Parigi nelle prime otto apparizioni (come loro, in Era Open, Evert, Navratilova, Sabatini e Martinez). L’ucraina, invece, va per un abbastanza tranquillo 6-4 6-3 nei confronti della svizzera Viktorija Golubic e aumenta a 15 il numero di match vinti in fila sulla terra rossa. Nei fatti, questo è forse lo scontro degli scontri su tutti gli ottavi, anche senza aspettare domani.

Infine, anche un altro confronto davvero di grandissimo livello si realizza da queste parti. E fa capire quanto sia competitivo il terzo spot di quarti di finale. Elina Svitolina non ha problemi nei confronti della tedesca Tamara Korpatsch (6-2 6-3), mentre per Belinda Bencic c’è il sorriso in chiusura di programma sul Court Simonne Mathieu: 6-3 6-3 all’americana Peyton Stearns, che è decisamente meno a suo agio dell’elvetica quando si tratta di mattone tritato.

RISULTATI TERZI TURNI FEMMINILI ROLAND GARROS 2026

Svitolina (UKR) [7]-Korpatsch (GER) 6-2 6-3

Bencic (SUI) [11]-Stearns (USA) 6-3 6-3

Kostyuk (UKR) [15]-Golubic (SUI) 6-4 6-3

Swiatek (POL) [3]-Linette (POL) 6-4 6-4

Andreeva [8]-Bouzkova (CZE) [27] 6-4 6-2

Teichmann (SUI) [PR]-Muchova (CZE) [10] 6-1 7-5

Cirstea (ROU) [18]-Sierra (ARG) 6-0 6-0

Xiyu Wang (CHN) [Q]-Starodubtseva (UKR) 6-3 7-5