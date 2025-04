ATP Monaco 2025, Shelton rimonta Cerundolo ed è in finale

Prima finale stagionale per Ben Shelton, che approda all’ultimo atto dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. Il tennista americano ha superato in semifinale l’argentino Francisco Cerundolo in rimonta in tre set con il punteggio di 2-6 7-6 6-4 dopo due ore e nove minuti di gioco. Per il numero quindici del mondo è la quarta finale della carriera, la seconda sulla terra rossa dopo quella dell’anno scorso a Houston, dove ha conquistato il suo secondo titolo (il primo a Tokyo nell’ottobre 2023). Shelton attende ora il vincente della seconda semifinale, che metterà di fronte l’idolo di casa Alexander Zverev e l’ungherese Fabian Marozsan.

Shelton ha concluso la partita con sei ace e anche sei doppi falli, chiudendo anche con meno vincenti rispetto al suo avversario (21 contro 16 per Cerundolo). Dall’altra parte, invece, Cerundolo ha commesso più errori non forzati (39 contro 36).

Ottimo avvio di partita per Cerundolo che non concede nulla nei propri turni di servizio, mentre Shelton deve subito difendere una palla break nel secondo game. Il break è comunque nell’aria e arriva nel sesto gioco, con l’argentino che scappa sul 4-2. Cerundolo strappa ancora il servizio nell’ottavo game e si prende il primo set per 6-2.

Nonostante l’inerzia della partita sia tutta dalla parte di Cerundolo, Shelton parte meglio nel secondo set e trova il break immediatamente in apertura. La reazione dell’argentino arriva nel sesto gioco, con il numero 22 del mondo che trova il controbreak. Il set scivola via verso il tie-break, che viene vinto da Shelton al quarto set point sul 9-7.

Il terzo set si apre con il break a zero di Cerundolo e poi con il controbreak successivo di Shelton. Si prosegue poi sul filo dell’equilibrio e sembra scivolare verso il tie-break. Invece nel decimo game Shelton è aggressivo in risposta e si procura due match point, andando a chiudere sul secondo per 6-4, staccando il biglietto per la finale.