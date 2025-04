Dove vedere Paolini-Gauff in tv, WTA Stoccarda 2025: orario, ordine di gioco, streaming

Jasmine Paolini si è brillantemente qualificata ai quarti di finale del torneo WTA 500 di Stoccarda, regolando due padrone di casa sulla terra rossa tedesca: prima ha liquidato Eva Lys per 6-2, 6-1 e poi ha avuto la meglio su Jule Niemeier con il punteggio di 6-1, 7-5. La tennista italiana si è guadagnata la possibilità di proseguire il proprio cammino sulla terra rossa tedesca, dove sarà chiamata ad affrontare la statunitense Coco Gauff.

Si preannuncia una sfida durissima per la nostra portacolori: la numero 6 del ranking WTA incrocerà la numero 4 del mondo in un testa a testa rovente. La toscana sarà chiamata ad alzare sensibilmente l’asticella se vorrà seriamente mettere in difficoltà l’americana, contro cui ha perso i due precedenti. La nostra portacolori ha tutte le carte in regola per giocarsela e punta a firmare il colpaccio per meritarsi la semifinale da disputare contro la vincente della sfida tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la belga Elise Mertens.

L’appuntamento è per sabato 19 aprile, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 12.30 sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 18.30 (il terzo match non incomincerà prima delle 17.00). Il programma di giornata sarà aperto dal match tra la russa Ekaterina Alexandrova e la statunitense Jessica Pegula, poi a seguire la polacca Iga Swiatek incrocerà la lettone Jelena Ostapenko. Non prima delle ore 17.00 inizierà la sfida tra Aryna Sabalenka ed Elise Mertens. A seguire e non prima delle ore 18.30 toccherà all’azzurra.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Gauff, quarto di finale del torneo WTA 500 di Stoccarda. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis (gratis e in chiaro), Sky Sport Plus per gli abbonati; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-GAUFF WTA STOCCARDA

Sabato 19 aprile

Quarto match dalle ore 12.30 e non prima delle ore 18.30 Jasmine Paolini vs Coco Gauff – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Plus

In precedenza, a partire dalle ore 12.30 sul Campo Centrale, si giocheranno Alexandrova-Pegula, Swiatek-Ostapenko e Sabalenka-Mertens (non prima delle ore 17.00). Al termine, e non prima delle ore 18.30, toccherà a Jasmine Paolini.

PROGRAMMA PAOLINI-GAUFF: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Plus, per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.