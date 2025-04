WTA Madrid 2025, Sabalenka approda agli ottavi. Esce Jessica Pegula

Il tabellone del torneo WTA di Madrid torna in campo per disputare i match valevoli per i sedicesimi della parte alta del tabellone. La numero del mondo Sabalenka soffre per un set prima di superare l’ostacolo Mertens, perde invece nettamente Jessica Pegula contro la giapponese Uchijima.

Vince un’autentica battaglia Marta Kostyuk. La tennista ucraina supera, in due ore e trentasette minuti, la russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-0 4-6 6-4. Esce prepotentemente alla distanza Aryna Sabalenka. La bielorussa perde il primo set e poi piega 3-6 6-2 6-1 la belga Elise Mertens.

Brutta prestazione per Jasmine Paolini. La greca Maria Sakkari travolge, in un’ora e ventuno minuti, la giocatrice italiana con un perentorio 6-2 6-1. Vince una battaglia di due ore e mezza Anastasia Potapova. La russa doma 3-6 6-4 7-6(6) con la statunitense Sofia Kenin. Firma l’impresa di giornata Moyuka Uchijima. La giapponese elimina 6-3 6-2, in un’ora e venti minuti, la numero tre del mondo Jessica Pegula.

Peyton Stearns domina 6-2 6-0, in un ‘ora e cinque minuti, la qualificata svizzera Rebeka Masarova. Elina Svitolina, testa di serie numero 17, regola 6-3 6-4, in un’ora e ventisei minuti, la kazaka Elena Rybakina, decima favorita del seeding. Nell’ultimo match in programma Ekaterina Alexandrova impiega un’ora e quaranta minuti per avere ragione, 6-3 7-6(3) lo score del match, dell’australiana Daria Kasatkina.