Giornata storta per Jasmine Paolini. Sakkari travolge l’azzurra e la elimina a Madrid

Giornata da dimenticare per Jasmine Paolini, che esce di scena malamente al terzo turno del WTA 1000 di Madrid. La tennista toscana è stata sconfitta nettamente dalla greca Maria Sakkari, crollata al numero 82 della classifica mondiale, in due set con il punteggio 6-2 6-1 in un’ora e ventuno minuti di gioco. Purtroppo l’azzurra non è mai riuscita a sovvertire una situazione che andava peggiorando game dopo game. Un passaggio a vuoto improvviso dopo l’ottima prestazione a Stoccarda ed ora la testa va già a Roma e agli Internazionali d’Italia.

Sakkari si ritrova dopo mesi davvero complicati e torna a battere una Top-10. L’ellenica si trovava in una profonda crisi e questa è senza alcun dubbio la sua miglior vittoria da inizio anno. Sono sei gli ace di Sakkari, che ha sfruttato i tanti problemi al servizio di Paolini, che ha concesso 13 palle break e vinto appena il 39% dei punti con la prima.

Match subito in salita per Paolini, che si è trovata ad affrontare due palle break in apertura. Jasmine si è salvata, ma il break è poi arrivato nel nel terzo game dopo un brutto errore a rete dell’azzurra. Sakkari ha poi spento la possibile reazione dell’avversaria nel game successivo, annullando due palle break con due punti eccezionali e poi ha trovato ancora un altro break nel quinto gioco. Sotto 4-1 Paolini ha recuperato uno dei due break di svantaggio, ma ha poi perso malamente a zero il servizio nel settimo gioco. Sakkari chiude poi così il set sul 6-2.

Il copione della partita non cambia neanche in avvio di secondo set, con Paolini che subisce il break in apertura. Purtroppo è un monologo di Sakkari che ottiene un altro break e a zero nel quinto gioco, allungando sul 4-1. Jasmine non c’è più e ha già la testa negli spogliatoi, con la greca che strappa ancora il servizio all’azzurra e chiude sul 6-1.