Berrettini-Draper, ATP Madrid 2025: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini affronterà Jack Draper al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha avuto la meglio sullo statunitense Marcos Giron in occasione dell’esordio sulla terra rossa della capitale spagnola, rimontando dopo aver perso il primo set al tie-break. Si teme però per un possibile infortunio agli addominali occorso all’azzurro: si spera che abbia recuperato dalla criticità fisica e che possa scendere regolarmente in campo per incrociare il temibile britannico.

L’appuntamento è per lunedì 28 aprile, sarà il quinto match a partire dalle ore 11.00 allo Stadio 3. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra Mirra Andreeva e Starodubtseva, seguito da altri due match femminili: Keys-Vekic (non prima delle ore 13.30) e Kostyuk-Potapova (non prima delle ore 15.00). A seguire il confronto tra lo statunitense Tommy Paul e il russo Karen Khachanov, che precederà il match del romano.

Il 29enne, numero 31 del mondo, affronterà il 23enne, numero 6 del mondo che poche settimane fa ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells. Il britannico ha avuto la meglio nei due precedenti: la finale di Stoccarda nel 2024 e i quarti di finale di Doha nel 2025. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra lo statunitense Tommy Paul e il russo Karen Khachanov.

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Matteo Berrettini-Jack Draper, terzo turno del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201, fino alle ore 20.40), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Plus; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-DRAPER, ATP MADRID

Lunedì 28 aprile

Quinto match dalle ore 11.00 Matteo Berrettini vs Jack Draper – Diretta tv su Sky Sport Uno/ Sky Sport Tennis/Sky Sport Arena/Sky Sport Plus

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 allo Stadio 3, si giocheranno nell’ordine: Andreeva-Starodubtseva, Keys-Vekic (non prima delle ore 13.30), Kostyuk-Potapova (non prima delle ore 15.00), Khachanov-Paul. Al termine toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-DRAPER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 20.40, per gli abbonati; Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato delle reti Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.