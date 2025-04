Arnaldi-Dzumhur, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming

Matteo Arnaldi tornerà in campo domattina contro Damir Dzumhur per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid 2025. Il tennista italiano ha a disposizione una ghiotta occasione per approdare agli ottavi con all’orizzonte una sfida tutt’altro che impossibile con il vincente del match tra lo statunitense Frances Tiafoe (n.16 del seeding) ed il francese Alexandre Muller.

Il 24enne ligure è reduce dal successo più prestigioso e significativo della sua giovane carriera, avendo battuto al secondo turno sulla terra battuta della Caja Magica il fuoriclasse serbo Novak Djokovic. Vedremo se il n.44 al mondo sarà in grado di confermarsi anche contro un avversario meno quotato come il 32enne bosniaco (n.63 ATP), che sta esprimendo però un buon livello di gioco nella capitale spagnola dopo aver regolato in tre set Mattia Bellucci e soprattutto Sebastian Baez.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Dzumhur, valevole come terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-DZUMHUR MADRID 2025

Lunedì 28 aprile

Campo 4 – Inizio alle ore 11.00

D. Dzumhur vs Matteo Arnaldi

PROGRAMMA ARNALDI-DZUMHUR MADRID 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.