Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Stefanos Tsitsipas al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano tornerà in campo dopo aver regolato l’argentino Juan Martin Etcheverry all’esordio sulla terra rossa della capitale spagnola, dove è tornato a giocare in seguito alla finale persa al Masters 1000 di Montecarlo contro Carlos Alcaraz. Il toscano si è imposto in due set al debutto e ora se la dovrà vedere con il greco nella rivincita del quarto di finale giocato un paio di settimane fa nel Principato.

L’appuntamento è per lunedì 28 aprile, sarà il quarto incontro sul Manolo Santana Stadium a partire dalle ore 11.00 e non incomincerà prima delle ore 20.00. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il britannico Fearnley, poi a seguire due match femminili: Schnaider-Swiatek (non prima delle ore 13.00) e Sabalenka-Stearns (non prima delle ore 16.00) prima dell’impegno dell’azzurro in serata.

Il 23enne, numero 11 del mondo, incrocerà il 26enne ellenico, numero 18 del ranking ATP. Il greco conduce per 5-1 nei precedenti, ma l’ultimo è stato appunto in favore del nostro portacolori. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente della sfida tra l’australiano Alex de Minaur e il canadese Denis Shapovalov.

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Lorenzo Musetti-Stefanos Tsitsipas, terzo turno del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport Plus; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-TSITSIPAS, ATP MADRID

Lunedì 28 aprile

Quarto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 20.00 Lorenzo Musetti vs Stefanos Tsitsipas – Diretta tv su Sky Sport Tennis/Sky Sport Arena/Sky Sport Plus

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 al Manolo Santana Stadium, si giocheranno nell’ordine: Dimitrov-Fearnley, Schnaider-Swiatek (non prima delle ore 13.00), Sabalenka-Stearns (non prima delle ore 16.00). Al termine, e non prima delle ore 20.00, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-TSITSIPAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Plus, per gli abbonati. Il palinsesto dettagliato delle reti Sky verrà definito a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.