WTA Madrid 2025, risultati 30 aprile: le semifinali saranno Sabalenka-Svitolina e Gauff-Swiatek

Si sono disputati tutti nella giornata odierna i quarti di finale dei Mutua Madrid Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 per quanto concerne il tabellone di singolare femminile: in semifinale tre delle prime quattro teste di serie e la numero 17 del seeding.

La numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, piega al termine di un match durissimo l’ucraina Marta Kostyuk, sconfitta in due tiebreak con lo score di 7-6 (4) 7-6 (7) dopo oltre due ore e mezza. In semifinale per lei ci sarà un’altra ucraina, la numero 17 Elina Svitolina, che liquida rapidamente la nipponica Moyuka Uchijima, sconfitta per 6-2 6-1 in appena 54 minuti.

Nella parte bassa del tabellone, invece, la numero 4, la statunitense Coco Gauff, regola la russa Mirra Andreeva, che regge un set e poi cede di schianto, sconfitta per 7-5 6-1 dopo un’ora e mezza. Vittoria in rimonta per la numero 2 WTA, la polacca Iga Swiatek, che elimina la statunitense Madison Keys con lo score di 0-6 6-3 6-2, maturato in un’ora e 45 minuti di gioco.

WTA 1000 MADRID – RISULTATI 30 APRILE

Quarti di finale

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) b. Marta Kostyuk (Ucraina, 24) 7-6 (4) 7-6 (7)

Elina Svitolina (Ucraina, 17) b. Moyuka Uchijima (Giappone) 6-2 6-1

Coco Gauff (Stati Uniti, 4) b. Mirra Andreeva (Russia, 7) 7-5 6-1

Iga Swiatek (Polonia, 2) b. Madison Keys (Stati Uniti, 5) 0-6 6-3 6-2