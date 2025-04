ATP Madrid 2025, Musetti e Arnaldi inseguono i quarti di finale

L’intensa giornata di ieri ha consentito al torneo ATP di Madrid di recuperare i match non disputati lunedì per il black-out che ha interessato la Spagna. Si torna in campo per disputare gli ottavi di finale della parte bassa e l’Italia ha tutte le carte in regola per continuare a recitare un ruolo di primo piano.

Nel primo match sul campo Arantxa Sanchez Matteo Arnaldi vuole continuare un cammino fin qui splendido. Il tennista ligure affronta l’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero 16, per dare continuità all’impresa contro Djokovic e alla prova di maturità superata contro Damir Dzumhur. Nell’unico precedente tra i due lo statunitense si è imposto in quattro set nel primo turno di Wimbledon 2024. Nell’ultimo turno il numero 17 del ranking ha piegato in due set il francese Alexandre Muller.

Chiuderà il programma sul campo Manolo Santana Lorenzo Musetti. Nella rivincita della recente semifinale di Montecarlo il tennista toscano ritrova sulla propria strada Alex De Minaur, testa di serie numero 6. La splendida affermazione conquistata ieri con Tsitsipas, superato per la seconda volta consecutiva, rappresenta l’ennesima conferma di un tennista che ha operato un significativo salto di qualità ed è sempre più vicino all’ingresso nella Top Ten. Nel turno precedente l’australiano ha superato in due set il canadese Denis Shapovalov e ha ribadito di essere un serio candidato ad arrivare fino in fondo. Fondamentale per Musetti recuperare le energie fisiche e mentali spese nel doppio impegno di ieri per affrontare al meglio quella che si prefigura come un’autentica battaglia.

Sfida tra bombardieri quella in programma tra Jack Draper e Tommy Paul. L’inglese ha approfittato del ritiro, dopo un primo set giocato sui binari dell’assoluto equilibrio e vinto al tie-break, di Matteo Berrettini. L’americano ha invece prevalso, in tre set, sul russo Khachanov.

Grigor Dimitrov proverà a far valere il suo ruolo di favorito nei confronti di Gabriel Diallo. Il lucky loser canadese ha però già vinto due partite e potrà scendere in campo con la consapevolezza di chi sa di non avere nulla da perdere. Il bulgaro, testa di serie numero 15, è giocatore di assoluto talento che nella sue miglior versione riesce a giocarsela con tutti e sa offrire tennis di ottima qualità. In campo femminile è doveroso segnalare i due quarti di finale della parte bassa del tabellone.

La polacca Iga Swiatek, testa di serie numero 2, sfida Madison Keys, quinta favorita del seeding, nella rivincita della semifinale dell’Australian Open. La russa Mirra Andreeva, vincitrice del WTA 1000 di Indian Wells, affronta Coco Gauff, testa di serie numero 4.