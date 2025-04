Matteo Arnaldi scala il ranking ATP: nuova classifica con i quarti a Madrid e le proiezioni

Matteo Arnaldi ha regalato grande spettacolo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, sconfiggendo lo statunitense Frances Tiafoe in due set. Il tennista italiano ha sovvertito il pronostico della vigilia contro il numero 17 del mondo, imponendosi con il perentorio punteggio di 6-3, 7-5 e qualificandosi così ai quarti di finale del torneo sulla terra rossa della capitale spagnola. Il ligure se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il britannico Jack Draper e lo statunitense Tommy Paul.

Il risultato odierno ha permesso a Matteo Arnaldi di compiere un grande balzo in avanti nel ranking ATP, dove ha guadagnato sette posizioni virtuali rispetto all’ultimo aggiornamento. Il 24enne si è infatti issato a quota 1.410 punti e ora occupa la 37ma piazza virtuale, da dietro potrebbero superarlo soltanto il portoghese Nuno Borges (in caso di finale al Challenger di Estoril) e il canadese Gabriel Diallo (in caso di finale a Madrid).

L’azzurro potrebbe scalare ulteriormente la graduatoria internazionale se dovesse fare ancora strada sul mattone tritato iberico. In caso di semifinale volerebbe a quota 1.610 punti e sarebbe virtualmente numero 32 del mondo, piazzandosi davanti a Flavio Cobolli e diventando testa di serie agli Internazionali d’Italia. Se raggiungesse l’atto conclusivo planerebbe a 1.860 punti, utili per la 25ma piazza virtuale. Vincendo il torneo, invece, arriverebbe a bussare alle porte della top-20 visto che diventerebbe numero 21 del mondo.

RANKING ATP MATTEO ARNALDI

Ranking ATP virtuale con i quarti a Madrid: 37mo posto con 1.410 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Madrid: 32mo posto con 1.610 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Madrid: 25mo posto con 1.860 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Madrid: 21mo posto con 2.210.