Sinner-Alcaraz teste di serie n.1 e 2 al Roland Garros? Zverev è spalle al muro a Roma

Le 32 teste di serie del Roland Garros 2025 di tennis verranno individuale con il ranking ATP di lunedì 19 maggio, aggiornato dopo la fine degli Internazionali d’Italia: Jannik Sinner è già certo di essere il numero 1, mentre a Roma sarà in palio il numero 2 della classifica mondiale.

Il vantaggio sarà quello di finire certamente nella parte bassa del tabellone del Roland Garros ed evitare Jannik Sinner fino all’eventuale finale, mentre il numero 3 potrà incrociare l’azzurro in semifinale: a sfidarsi a distanza a Roma saranno il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Lunedì 5 maggio Sinner sarà in testa a quota 9730, mentre Zverev sarà secondo con 8085, infine Alcaraz sarà terzo con 7850, a -235 dal teutonico. L’azzurro e lo spagnolo, però, non avevano giocato a Roma nel 2024, mentre il tedesco ha vinto il titolo e quindi scarterà 1000 punti lunedì 19 maggio.

A Roma, in pratica, Zverev ripartirà da quota 7085, a -765 da Alcaraz: affinché il tedesco riesca nell’intento di difendere il numero 2 della classifica mondiale, dovrà necessariamente confermare il titolo e sperare, allo stesso tempo, che l’iberico non giunga in semifinale.

RANKING ATP UFFICIALE 21 APRILE

1 Jannik Sinner 9930

2 Alexander Zverev 8085 (-1845 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 8050 (-1880 da Sinner)

RANKING ATP LIVE 30 APRILE

1 Jannik Sinner 9730 (assente a Madrid)

2 Alexander Zverev 8085 (-1645 da Sinner) (eliminato a Madrid)

3 Carlos Alcaraz 7850 (-1880 da Sinner) (assente a Madrid)

RANKING ATP PRIMA DEL TORNEO DI ROMA

1 Jannik Sinner 9730 (-0) (assente a Roma 2024)

2 Carlos Alcaraz 7850 (-0) (assente a Roma 2024)

3 Alexander Zverev 7085 (-1000) (vittoria a Roma 2024)