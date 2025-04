ATP Madrid 2025, Draper sfiderà Arnaldi nei quarti. Avanza Diallo

Corre veloce verso l’epilogo il torneo di Madrid, secondo Masters 1000 consecutivo sulla terra e quarto stagionale. Si torna in campo per disputare i match valevoli per gli ottavi della parte bassa del tabellone. Jack Draper liquida Tommy Paul e sfiderà Matteo Arnaldi nei quarti di finale. Gabriel Diallo supera in rimonta Dimitrov e attende il vincente di Musetti–De Minaur.

Conquista, in termini di prestigio, il miglior risultato stagionale Matteo Arnaldi. Il giocatore italiano, con una prova di grande maturità, supera 6-3 7-5, in un’ora e trentanove minuti, lo statunitense Frances Tiafoe. Il tennista ligure rompe l’equilibrio iniziale conquistando, a 30, il break nel sesto gioco e archivia il primo parziale quando, alla seconda opportunità, concretizza il punto del 6-3. Nel secondo parziale il numero 44 del ranking salva due palle break nel terzo game, toglie il servizio al rivale nel settimo e può servire per il match sul 5-4. L’inaspettato 5-5 conquistato dallo statunitense non cambia però i piani di Arnaldi che conquista otto degli ultimi undici punti e chiude l’incontro sul 7-5.

Serve poco più di un’ora a Jack Draper per superare l’ostacolo ottavi di finale e guadagnarsi la sfida di domani contro il tennista italiano. Il giocatore inglese, testa di serie numero 5, travolge con un perentorio 6-2 6-2 lo statunitense Tommy Paul, dodicesimo favorito del seeding. Gabiel Diallo firma la sorpresa di giornata e, dopo aver annullato tre match point, batte Grigor Dimitrov con il punteggio di 5-7 7-6(7) 6-4. Il primo set si regge sul rispetto dei relativi turni di servizio fino al 5-5. Nell’undicesimo game il bulgaro ottiene, ai vantaggi, il break del 6-5 e chiude i conti aggiudicandosi, a 15, il dodicesimo gioco per il 7-5 del primo parziale.

Le due palle break non trasformate dal canadese nel terzo parziale sono l’unico lampo di una seconda frazione nella quale chi serve detta legge rendendo inevitabile il tie-break. Dimitrov rompe l’equilibrio sul 3-3, conquista due punti di fila e sale 6-4. Sul primo match point il bulgaro commette un errore clamoroso, sul secondo Diallo chiude il punto con il diritto. La testa di serie numero 15 manca anche il terzo match point sul 7-6 prima di cedere tre punti consecutivi al rivale e rimandare il verdetto al terzo set. Nel terzo parziale il canadese ottiene il break, a 30, nel game di apertura e difende i suoi turni di battuta fino al 5-3. Nel nono game arriva il momento della verità, Diallo non trema e chiude i conti con il servizio vincente.