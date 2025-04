LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA: Kopecky favorita, assente Longo Borghini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Parigi-Roubaix femminile 2025, terza classica monumento stagionale, nonché l’ultima dei territori del pavé. In campo femminile, la corsa è giunta alla quinta edizione, con la prima svoltasi nel 2021.

148.6 km da percorrere quest’oggi, con partenza fissata dalla cittadina francese di Denain. Primi 66 km tranquilli e pianeggianti, poi si inizierà ad entrare nel vivo, con ben 17 tratti in pavé da affrontare, i quali portano spesso e volentieri forature e problemi meccanici. Hornaing à Wandignies (3.7 km) sarà solamente la prima di diverse sezioni in ciottolato, le quali si susseguiranno continuamente. I due tratti in pavé più tortuosi verranno affrontati al km 100 (Mons-en-Pévèle, 3 km), e al km 131.3, dove le corritrici si imbatteranno nell’iconico Carrefour de l’arbre (2.1 km). Assente dal tracciato invece l’altro colosso, la Foresta di Arenberg, presente invece nella gara maschile di domenica. Il pavé finirà soltanto a 1.2 km dall’arrivo, da qui in poi le cicliste varcheranno la soglia del celebre velodromo di Roubaix, dove verrà sancita la campionessa dell’edizione 2025.

Battezzata l’Inferno del nord, la classica odierna vedrà alla partenza 137 corritrici, tra cui la campionessa in carica Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime). La belga va per il bis alla Parigi-Roubaix, e cerca la seconda classica monumento stagionale dopo il Giro delle Fiandre di settimana scorsa. Ad impensierirla potrebbero esserci varie cicliste, come la compagna di squadra Lorena Wiebes, vincitrice della Milano-Sanremo e di due classiche del pavé nel 2025, Marianne Vos, veterana del Team Visma | Lease a Bike, e Elisa Balsamo, giunta seconda l’anno scorso. Rimanendo in casa Italia, ricordiamo l’assenza di Elisa Longo Borghini, la quale ha rimediato una commozione cerebrale in seguito a una caduta al Giro delle Fiandre di domenica scorsa. La piemontese era giunta prima al traguardo di Roubaix nel 2022.

