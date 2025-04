LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: frazione finale che presenta sette GPM

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima frazione del Giro dei Paesi Baschi 2025. Ultima giornata di attività sulle strade basche per quanto riguarda la 64ma edizione della Itzulia, e i corridori vorranno chiudere al meglio la propria avventura settimanale con una conclusione degna di nota in una frazione che presenta tanti ostacoli lungo il suo cammino.

Percorso breve ma intenso quello che la carovana affronterà quest’oggi: il tracciato nel suo complesso è lungo 154,2 km e di fatto riporterà la corsa ad Eibar, città da cui avrà inizio la tappa finale. Lungo il corto anello ideato dagli organizzatori, però, sono addirittura sette i GPM piazzati, di cui tre di prima categoria – Azurki (5.1 km al 7.4%), Krabelin (5 km al 9.4%) e Izua (4.1 km al 9%). Tutte queste ascese possono quindi dar vita a una frazione scoppiettante e ricca di tante azioni.

In classifica generale Joao Almeida (UAE Emirates – XRG) comanda le operazioni con 30″ su Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) e 32″ su Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-Hansgrohe). Al portoghese basterà non strafare per mantenere la vetta della graduatoria. Curiosità per Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Enric Mas (Movistar Team) e Simone Velasco (XDS – Astana Team), quest’ultimo in lotta per un piazzamento in top-10.

