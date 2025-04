LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: sfida rovente tra Bagnaia e Marquez con qualifiche e Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche e della Sprint del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come quarto capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Per quanto visto nella giornata di ieri, a Lusail la tavola sembra apparecchiata per il primo vero duello ravvicinato da compagni di squadra tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez.

I due piloti ufficiali Ducati hanno destato un’ottima impressione nei turni del venerdì soprattutto a livello di passo con gomme medie, quindi vanno considerati i favoriti principali per la vittoria in vista della Sprint Race odierna. Sul giro secco in qualifica c’è forse maggiore equilibrio e potrebbero inserirsi altri protagonisti come il leader del campionato Alex Marquez ed i ducatisti VR46 Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio.

Questo terzetto è parso sin qui un gradino sotto rispetto a Pecco e a Marc sotto il punto di vista della costanza e del ritmo con gomme usate in ottica gara, mentre l’obiettivo podio si preannuncia estremamente complicato per le altre case. Outsider di lusso Pedro Acosta con la KTM, il rookie Fermin Aldeguer con la Ducati GP24 del team Gresini e Fabio Quartararo con la Yamaha.

Si comincia alle ore 14.00 italiane con la FP2, mentre a seguire ci sarà spazio per le qualifiche dalle ore 14.40. La partenza della Sprint è prevista poi alle ore 19.00. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello show della classe regina a Lusail: buon divertimento!