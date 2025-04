F1, GP Bahrain 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Da venerdì 11 a domenica 13 aprile la pista di Sakhir sarà teatro del quarto capitolo della stagione per il Mondiale di Formula Uno 2025. Aumenta l’attesa dunque in vista del Gran Premio del Bahrain, secondo atto di un triple-header asiatico aperto lo scorso weekend in Giappone e che si concluderà il fine settimana di Pasqua in Arabia Saudita.

Si torna sul circuito che aveva ospitato tra fine febbraio e inizio marzo l’unica finestra di test collettivi ufficiali pre-stagionali, anche se da allora le condizioni meteo sono cambiate ed i team dovranno fare i conti con temperature più alte. Favorita d’obbligo la McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri, mentre possono ambire al podio Max Verstappen con la Red Bull, George Russell con la Mercedes ed i ferraristi Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Outsider di lusso il rookie italiano Kimi Antonelli.

Tutte le sessioni del weekend a Sakhir verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile seguire le qualifiche e la gara del Bahrain in differita e in chiaro su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP BAHRAIN 2025 F1

Venerdì 11 aprile

Ore 13.30 Prove libere 1 a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 17.00 Prove libere 2 a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 12 aprile

Ore 14.30 Prove libere 3 a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 18.00 Qualifiche a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 13 aprile

Ore 17.00 Gara a Sakhir (Bahrain) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche sabato alle 21.00 e la gara domenica alle 21.30.