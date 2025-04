LIVE Civitanova-Perugia, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gara-2 imprevedibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara2 della semifinale playoff di Superlega maschile tra Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia. La Lube è pronta a tornare sul taraflex di casa per gara 2 della semifinale scudetto contro la Sir Susa Vim Perugia, con l’obiettivo di pareggiare la serie dopo il netto 0-3 incassato al PalaBarton nella prima sfida. Si gioca all’Eurosuole Forum, fortino marchigiano dove i padroni di casa non hanno mai perso nel girone di ritorno della regular season. Hanno perso invece nei Playoff: contro Milano in gara1 dei quarti.

Perugia arriva a questo appuntamento forte dell’1-0 nella serie, che si gioca al meglio delle cinque partite. Gli uomini di Lorenzetti (imbattuti finora nei playoff) hanno sfruttato una settimana di lavoro completa per affinare la condizione fisica e curare ogni dettaglio tecnico e tattico. I Block Devils dovrebbero scendere in campo con lo stesso sestetto vincente di sabato scorso: Giannelli in regia opposto a Ben Tara, Loser e Solè al centro, Plotnytskyi e Semeniuk in banda, Colaci libero.

Sulla sponda Lube, anche coach Medei, stante l’assenza del libero titolare Fabio Balaso, sembra orientato a confermare la formazione iniziale della scorsa gara: Boninfante al palleggio, Lagumdžija opposto, centrali Podrascanin e Chinenyeze, schiacciatori Nikolov e Bottolo, con Bisotto libero. Da segnalare tra i convocati anche Diego Gatto, classe 2008 delle giovanili biancorosse, al debutto nel gruppo della prima squadra. Il confronto tra Lube e Perugia è ormai una classica della Superlega, con ben 68 sfide disputate tra campionato, coppe e Champions League: il bilancio è quasi in equilibrio, con 35 vittorie umbre e 33 per Civitanova. Tutto è ancora aperto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara2 della semifinale playoff di Superlega maschile tra Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18.00!