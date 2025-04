LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Chiappinelli per stupire nella mezza maratona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura degli Europei su strada 2025 in programma a Lovanio in Belgio. Sui tracciati tortuosi delle Fiandre, si preannuncia una due giorni appassionante con la mezza maratona in programma nella prima giornata, i 10 km e la maratona che si disputeranno domani, domenica 13 aprile.

A una trentina di chilometri da Bruxelles, il cuore delle Fiandre ospita un evento storico: un appuntamento che coinvolgerà mezza maratona, 10 km e maratona, in un mix di tradizione e innovazione che promette spettacolo e grande agonismo. L’Italia si presenta all’appello con una squadra composta da 21 atleti (11 uomini e 10 donne) pronti a difendere i colori azzurri sia sul piano individuale che in ottica classifiche a squadre, stilate in base alla somma dei tempi dei primi tre classificati di ogni nazione.

Oggi tocca alla mezza maratona, con due protagonisti assoluti nella gara maschile: Pasquale Selvarolo e Yohanes Chiappinelli, campioni europei a squadre lo scorso anno a Roma. Con personali da 1h00’32” e 1h00’50”, i due azzurri vogliono essere protagonisti, anche se per ‘Yoghi’ il vero biglietto da visita è il record italiano di maratona (2h05’24”) firmato a Valencia. Il terzetto maschile si completa con gli affidabili Xavier Chevrier e Alberto Mondazzi. I principali rivali sono il francese Valentin Gondouin (1h00’17”) e soprattutto Jimmy Gressier, autore quest’inverno dei nuovi record europei indoor sui 5000 (12’54″92) e nei 5 km su strada (12’57”).

Tra le donne, l’Italia punta su Rebecca Lonedo, Sara Nestola e Nicole Reina, fresca di miglioramento alla Stramilano. Ma i favori del pronostico vanno all’olandese Van Es, iscritta anche nei 10 km, che guida le liste stagionali con 1h08’03”.

Si comincia alle 3.05 con la sessione notturna, dalle 12.35 la seconda sessione di giornata.