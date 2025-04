LIVE Superbike, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Bulega per passare all’attacco ad Assen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Superbike, GP Olanda 2025, Bulega punta alla pole e vittoria in gara-1.

Nel fascino del circuito di Assen la Superbike sta per mettere in scena una Superpole e una gara-1 davvero da brividi, con un Nicolò Bulega che si è rimesso a mettere su tempi record come nella trionfale cavalcata a Phillip Island. La superpole nella “Cattedrale della velocità” è sempre stata teatro di spettacolari sessioni, grazie alle sue curve tecniche e l’alta aderenza che ne fa uno dei circuiti più spettacolari del calendario.

Proprio nella seconda sessione di giornata il ducatista ieri ha dato una “spallata” al compagno di team Alvaro Bautista, velocissimo al mattino, e al campione Toprak Razgatlioglu, terzo tempo a tre decimi dallo scatenato pilota azzurro. Il trio di fenomeno è stato sparigliato da due altri grandi italiani Axel Bassani e Andrea Locatelli, nel finale sessione arrivati in seconda e quarta posizione.

Bulega è stato protagonista di una progressione davvero incredibile. Alla fine ha stampato il tempo di 1’33″592, sotto il primato ufficiale, che appartiene al compagno Alvaro Bautista dal ’22 in 1’33″620.

Ricordiamo inoltre che qui Pirelli ha portato una posteriore siglata E0126, “gemella” della E0125 messa nel round precedente in Portogallo. Parliamo di una copertura super soffice, sviluppo della SCX con mescola e carcassa ottenute per migliorare e garantire la prestazione ancora più a lungo. La paura resta la temperatura: per usare soluzioni così serve avere l’asfalto abbastanza caldo.

Per la seconda sessione di prova i commissari della Federmoto hanno imposto un limite del flusso benzina a 48,7 kg/ora (ricordiamo massici, non volumentrici). Al mattino invece, con 8.5 °C avevano indicato un valore molto più alto, circa 50.4 kg/ora. Ducati e BMW sono obbligate in questa tappa olandese ad utilizzare 0.5 kg/ora in meno delle quattro rivali. Il consumo di una Superbike (240 cavalli) senza vincolo di consumo benzina, è intorno a 48,5 kg/ora. Livelli di prudenza che quindi annullano le complicazioni tecniche che sorgono quando i motoristi sono costretti ad usare meno benzina, ossia a smagrire la carburazione. Con precisione gli effetti indesiderati sono maggiore ruvidezza della curva di coppia e innalzamento delle temperature, cioè alto rischio di rotture.

Inizio della Superpole alle ore 10.55 mentre gara-1 inizierà alle 14.00.