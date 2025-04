Dove vedere in tv la Parigi-Roubaix 2025: orari partenza e arrivo, programma, streaming

Mancano solo due giorni all’edizione numero 122 della Parigi-Roubaix. Una corsa che non ha bisogno di presentazioni, semplicemente l’Inferno del Nord, con i suoi 30 settori di pavé e con l’arrivo iconico nel velodromo. Una classica che tutti vogliono vincere, dove ci vuole talento, forza, coraggio, ma anche un po’ di fortuna.

Sarà un’edizione segnata dal grandissimo duello tra Mathieu Van der Poel, vincitore delle due edizioni, e Tadej Pogacar, che si cimenta per la prima volta sulle strade della Roubaix. L’olandese sogna un memorabile tris, mentre lo sloveno si lancia in un’impresa che andrebbe ulteriormente a suggellare la sua incredibile carriera.

Non solo Van der Poel e Pogacar, ma fari puntati anche su un Wout Van Aert che vuole togliersi la prima grande soddisfazione in una monumento come la Roubaix. Un parterre straordinario vista anche la presenza di Mads Pedersen e di Jasper Philipsen, due volte secondo nelle ultime due edizioni. L’Italia sogna con Filippo Ganna e Jonathan Milan, che proveranno a scrivere la storia come ha fatto Sonny Colbrelli nel 2021.

Qui di seguito il programma e orario della Parigi-Roubaix 2025. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva da Eurosport 1 HD (dalle 10.30), da Rai Sport HD (dalle 13.30) e poi da Rai 2 (dalle 15.15). OA Sport offrirà la diretta fin dal primo chilometro per non farvi perdere neanche un secondo di questa mitica classica.