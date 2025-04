Perugia-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2025: orario gara-1 semifinale, programma, streaming

Oggi sabato 5 aprile (ore 20.30) si gioca Perugia-Civitanova, gara-1 della semifinale scudetto di volley maschile. Incomincia l’intenso confronto al meglio delle cinque partite, accede all’atto conclusivo la formazione che vincerà tre incontri: da una parte la compagine umbra che ha chiuso la regular season al secondo posto e che giocherà la Final Four di Champions League, dall’altra la formazione marchigiana che ha terminato la stagione regolare in terza posizione e che ha alzato al cielo la Coppa Italia.

Perugia ha chiuso la serie dei quarti di finale contro Modena con un secco 3-0, concedendo soltanto due set in tre partite agli emiliani. Civitanova è stata invece trascinato a gara-4 da un’arrembante Milano e nel frattempo ha perso la finale di Challenge Cup. Si preannuncia una partita particolarmente avvincente, equilibrata e vibrante: i Block Devils potrebbero partire un po’ favoriti di fronte al proprio pubblico, la Lube cercherà di sovvertire il fattore campo anche se dovrà fare a meno del libero Fabio Balaso.

Perugia si affiderà al palleggiatore Simone Giannelli, all’opposto Wassim Ben Tara, agli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, ai centrali Agustin Loser e Sebastian Solè, al libero Massimo Colaci. Civitanova punterà sugli attaccanti Adis Lagumdzija, Mattia Bottolo e Aleksandr Nikolov; sui centrali Barthelemy Chinenyeze e Marko Podrascanin sotto la regia di Mattia Boninfante, mentre il libero sarà la novità Francesco Bisotto al posto di Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Civitanova, gara-1 della semifinale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-CIVITANOVA VOLLEY OGGI

Sabato 5 aprile

Ore 18.00 Semifinale playoff scudetto, gara-1: Sir Susa Vim Perugia vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA PERUGIA-CIVITANOVA VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.