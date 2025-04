Volley, Novara vince la CEV Cup! Le piemontesi trionfano in Europa, Alba Blaj ko

Novara ha vinto la CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Dopo essersi imposte per 3-1 nella finale d’andata giocata settimana scorsa di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, le piemontesi avevano bisogno di conquistare almeno due set nella sfida di ritorno contro l’Alba Blaj per alzare al cielo il trofeo. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno dettato legge nei primi due parziali in trasferta e hanno così potuto festeggiare il trionfo continentale.

La prima frazione si è rivelata particolarmente combattuta e giocata punto a punto, con le rumene che hanno provato il tutto per tutto per provare a ribaltare la contesa. Le rosablù hanno avuto a disposizione cinque set-point non consecutivi nella lunga serie ai vantaggi, riuscendo a spuntarla soltanto al sesto tentativo. Il secondo set è stato dominato in lungo e in largo dalle ospiti, che hanno così potuto esultare per avere raggiunto uno degli obiettivi prefissati a inizio stagione.

A seguire si è giocato soltanto per le statistiche, Novara ha avuto un minimo rallentamento in avvio della terza frazione, ma poi è prontamente tornata sui suoi standard e ha così vinto la partita per 3-0 (30-28; 25-17; 28-26). Affermazione di grande spessore per le igorine, che sabato pomeriggio erano riuscite a interrompere l’imbattibilità di Conegliano pareggiando la semifinale scudetto (1-1, domenica il terzo atto al PalaVerde di Treviso).

Una squadra italiana fa festa in CEV Cup per il terzo anno di fila dopo gli squilli di Scandicci nel 2023 e di Chieri nel 2024, si tratta della seconda gioia europea di questa stagione per l’Italia dopo l’affermazione di Roma in Challenge Cup. Ora l’attesa è tutta per la Final Four di Champions League: Conegliano, Milano e Scandicci saranno impegnate insieme al VakifBank Istanbul negli atti conclusivi previsti il 3-4 maggio nella metropoli turca. Novara apre nuovamente la bacheca dopo aver conquistato la Challenge Cup nella passata stagione e la Champions League nel 2019, anno in cui alzò al cielo la Coppa Italia.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Tatiana Tolok (22 punti, 68% in fase offensiva), la schiacciatrice Mayu Ishikawa e la centrale Sara Bonifacio hanno messo a segno 7 punti a testa, spalleggiate in reparto rispettivamente da Lina Alsmeier (10) e Maja Aleksic (3), sotto la regia di Francesca Bosio, mentre il libero Eleonora Fersino ha chiuso con il 44% in ricezione. A trofeo acquisito Bernardi ha operato un massiccio turnover: fuori Ishikawa, Bonifacio, Aleksic, Tolok per fare spazio a Francesca Villani, Taylor Mims (11 punti), Alessia Mazzaro e Federica Squarcini. Tra le fila dell’Alba Blaj le migliori sono state Amelie Rotard (10) e Drussyla Felix Costa (13).