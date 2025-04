Superlega, scattano le semifinali dei playoff: Trento ospita Piacenza, Civitanova all’assalto di Perugia

Scattano nel week end le semifinali dei playoff di Superlega che si preannunciano incerte ed emozionanti. Da una parte Trento contro Piacenza, dall’altra Perugia contro Civitanova: solo gli emiliani non avevano chiuso nella top 4 la regular season, ma al quinto posto e dunque sorprese limitatissime finora.

Si parte domani con la sfida tra Perugia e Civitanova: la Sir Susa Vim ospita la Lube Civitanova in un remake di un grande classico del volley italiano, una di quelle sfide che di solito assegnano i titoli e alla fine dei quali si alzano le coppe. Non sarà così quest’anno, perché in palio c’è “solo” la finale ma lo spettacolo è assicurato. Si affrontano le due squadre che finora hanno alzato un trofeo in stagione: Perugia la Supercoppa e Civitanova la Coppa Italia. Purtroppo ci sarà un assente molto importante, il libero di Civitanova Fabio Balaso, che si è da poco operato per ridurre la frattura spiroide al quarto metacarpo della mano destra. Al suo posto ci sarà Francesco Bisotto.

Da una parte la squadra umbra che può ancora realizzare l’en plein a fine stagione: la squadra di Lorenzetti è apparsa in buone condizioni nella tripla sfida con Modena. Qualcosa ha concesso alla squadra emiliana ma al momento decisivo ha saputo alzare l’asticella portando a casa il successo in tre partite. Dall’altra c’è Civitanova che sembra aver smaltito la forte delusione per la sconfitta nella finale della Challenge Cup contro il Lublino di un grande ex perugino come Wilfredo Leon e che vuole confermarsi rivelazione della stagione.

Tanti i particolari che possono fare la differenza ma la sfida che più incuriosisce è quella della regia tra il numero uno del volley italiano, Simone Giannelli e l’alzatore emergente, il possibile successore del campione del mondo, Mattia Boninfante. Attenzione anche alle due batterie di attaccanti di palla alta, da una parte Nikolov, Bottolo e Lagundzija, dall’altra Ben Tara, Semeniuk e Plotnytskyi, con Loeppky da una parte e Ishikawa dall’altra che possono essere considerati molto più del settimo uomo.

Domenica sarà la volta di Trento contro Piacenza. La Itas Trentino ha un solo modo per valorizzare una stagione che l’ha vista cadere sempre sul più bello, due volte in semifinale, in Cev Cup e in Coppa Italia e due volte in finale, nel Mondiale per Club e in Supercoppa: centrare la finale playoff e possibilmente vincerla. La squadra di Soli, pur soffrendo, ha superato lo scoglio Cisterna e ora è attesa da un banco di prova importante.

Il banco di prova si chiama Gas Sales Bluenergy Piacenza che ha superato di slancio l’ostacolo Verona: la cura di Ljubo Travica sembra aver sortito gli effetti sperati sul gruppo emiliano che ha cambiato passo dopo l’arrivo del nuovo allenatore e ora non vuole fermarsi. Tanti gli azzurri in campo: da una parte Sbertoli, Lavia, Michieletto e, in prospettiva, Laurenzano, dall’altra Romanò, Galassi, Bovolenta: una sfida che sfugge ad ogni pronostico.