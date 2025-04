Volley, Fabio Balaso operato: come sta l’azzurro e i tempi di recupero. L’Italia attende il libero

Fabio Balaso si è sottoposto a un intervento chirurgico, presso il Policlinico Universitario di Modena, per ridurre la frattura spiroide al quarto metacarpo della mano destra. L’operazione di riduzione e osteosintesi, eseguita dall’equipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo, è durata circa un’ora ed è perfettamente riuscita.

Ricordiamo che il libero di Civitanova si è infortunato venerdì scorso durante un allenamento, scontrandosi in maniera accidentale con un compagno di squadra. Il primo responso parla di almeno trenta giorni di recupero, ma lo staff medico della società marchigiana ha già predisposto un piano che permetterà al pallavolista di iniziare precocemente la mobilizzazione della mano.

L’intento è quello di favorire una riabilitazione rapida e funzionale, ma il 29enne non potrà proseguire la propria avventura nei playoff scudetto. Si tratta di una perdita importantissima per la Lube, che dovrà rinunciare a uno dei suoi giocatori di riferimento in vista della semifinale contro Perugia.

La serie al meglio delle cinque partite incomincerà sabato 5 aprile e si concluderà massimo giovedì 24 aprile, mentre la finale per il tricolore è prevista dal 27 aprile all’11 maggio. La sua riserva nel club è Francesco Bisotto, che ora sarà per forza di cose gettato nella mischia nel momento più caldo della stagione, dopo che Civitanova ha vinto la Coppa Italia e perso la finale di Challenge Cup.

E per quanto riguarda la Nazionale? L’Italia spera di recuperare prontamente il proprio libero in vista dell’intensa estate che culminerà con i Mondiali, che si disputeranno nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. La stagione riservata alla maglia azzurra incomincerà il prossimo 11 giugno in Québec (Canada) contro la Bulgaria nel primo impegno della Nations League.