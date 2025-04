LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: inizia la serie di semifimale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale del match tra Perugia e Civitanova, sfida valevole per gara 1 delle semifinali scudetto di SuperLega. Si fa sul serio: sfida stellare tra i campioni in carica e la Lube che sogna in grande. Semaforo verde alle 20.30.

La Lube Civitanova ha chiuso la regular season al terzo posto, a 9 distanze da Perugia (57 punti al pari con l’Itas Trentino). Gli uomini di Giampaolo Medei hanno superato lo scoglio Milano vincendo 3 gare su 4 (2-3/3-0/3-1/1-3) ed ora lanciano la sfida agli umbri, spinti dai 150 tifosi al seguito per supportare una Lube che in stagione ha superato Perugia nello scontro del 19-01 per 3-1. Ferma a quattro la striscia positiva della Lube.

Riparte la lotta scudetto, riflettori accesi sul match del Pala Barton per gara -1 delle semifinali scudetto al meglio delle 5 sfide. Perugia vive un momento positivo: è reduce da 10 vittorie consecutive ed il fresco pass d’accesso alle final four di Champions League ottenuto grazie alla vittoria con Monza del 20 marzo scorso. I campioni d’Italia in carica hanno solo vinto dopo le tre sconfitte consecutive raccolte a gennaio contro Civitanova, Verona (semifinale Coppa Iatlia) e Halkbank Ankara (Champions League). Gli uomini di Lorenzetti hanno steso Modena con la serie chiusa sul 3-0 (3-1/0-3/3-1).

