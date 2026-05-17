LIVE Perugia-Aluron Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri difendono il titolo

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Champions League di volley maschile 2025-2026, tra Sir Sicoma Monini Perugia e l’Aluron CMC Warta Zawiercie. Un anno dopo, ancora una contro l’altra. La Sir Sicoma Monini Perugia e l’Aluron CMC Warta Zawiercie tornano a sfidarsi nella finale della CEV Champions League maschile, con l’Europa del volley pronta ad assistere a un nuovo capitolo di una rivalità che negli ultimi due anni ha segnato la competizione continentale. Domenica sera, alla Inalpi Arena di Torino, sarà in palio il trofeo più importante della stagione europea.

Perugia arriva all’appuntamento con la possibilità di conquistare la seconda Champions League della propria storia, che sarebbe anche la seconda consecutiva dopo il trionfo della passata stagione. Lo Zawiercie, invece, va a caccia del primo titolo europeo della propria storia dopo essere arrivato più volte a un passo dal capolavoro senza riuscire a completare l’opera. La squadra di Angelo Lorenzetti si presenta alla finale dopo aver dominato la semifinale contro il PGE Projekt Warszawa, superato con un netto 3-0 grazie a una prestazione di enorme maturità. Gli umbri hanno imposto ritmo e qualità praticamente per tutta la gara, mostrando ancora una volta la forza di un gruppo che negli ultimi mesi ha saputo vincere con continuità sia in Italia che in Europa.

La finale di Torino, però, non sarà soltanto una partita che mette in palio la Champions. Per alcuni protagonisti della Sir avrà anche un significato emotivo speciale. Sarà infatti l’ultima gara con la maglia di Perugia per Massimo Colaci, autentica bandiera del club umbro e uno dei liberi più vincenti della storia recente del volley italiano, pronto a chiudere la propria carriera al termine della stagione. Ma non sarà l’unico addio importante. Roberto Russo lascerà Perugia per trasferirsi a Modena, mentre Wassim Ben Tara, protagonista assoluto dell’ultima stagione dei Block Devils, giocherà in Giappone nel prossimo campionato. La finale europea rappresenta dunque anche l’ultimo ballo di un gruppo che ha scritto pagine importanti nella storia del club.

Dall’altra parte della rete ci sarà uno Zawiercie sempre più credibile e maturo a livello internazionale. I polacchi hanno conquistato l’accesso alla finale battendo 3-1 la Ziraat Bankkart Ankara, mostrando solidità, pazienza e qualità nei momenti decisivi del match. Ancora una volta il riferimento offensivo principale è stato Aaron Russell, perfettamente supportato da Kwolek e dalla regia di Miguel Tavares, uno dei palleggiatori più continui della competizione. La squadra allenata da Michal Winiarski ha ormai raggiunto una dimensione europea stabile e arriva alla finale con il desiderio di cancellare la delusione dello scorso anno. Il gruppo polacco ha dimostrato di poter competere alla pari con chiunque grazie a un sistema di gioco rapido, aggressivo e molto efficace soprattutto nella fase break.

Dal punto di vista tecnico, la battuta potrebbe ancora una volta indirizzare il match. Perugia proverà ad aggredire dai nove metri per togliere ritmo alla costruzione offensiva polacca, mentre lo Zawiercie cercherà di sfruttare velocità e intensità per trascinare la partita sul piano fisico ed emotivo. Molto passerà anche dalla gestione dei momenti delicati. La Sir ha dimostrato nella semifinale contro Varsavia di saper restare lucida anche sotto pressione, mentre i polacchi hanno confermato contro Ankara grande compattezza mentale nei passaggi più complicati del match. Perugia sogna il bis europeo e vuole chiudere nel modo più bello un ciclo straordinario. Lo Zawiercie vuole invece scrivere la pagina più importante della propria storia. Tutto è pronto per una finale dal fascino enorme e dall’altissimo livello tecnico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale di Champions League di volley maschile 2025-2026, tra Sir Sicoma Monini Perugia e l’Aluron CMC Warta Zawiercie, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!