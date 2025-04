Lorenzo Musetti ad un passo dalla top10! Dove può arrivare se vince la finale a Montecarlo

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 13, ha raggiunto l’ultimo atto del Rolex Monte-Carlo Masters: lunedì scorso l’azzurro si trovava al 16° posto del ranking ATP a quota 2650, e con la vittoria odierna ha incamerato 650 punti complessivi dall’inizio della manifestazione.

Musetti aveva ottenuto 100 punti grazie agli ottavi raggiunti nel 2024, che scarterà lunedì 14, e quindi ne ha guadagnati 550 netti in classifica: l’azzurro, così, è salito di 5 posizioni nel ranking, superando il greco Stefanos Tsitsipas, lo statunitense Ben Shelton, il transalpino Arthur Fils, il danese Holger Rune e lo statunitense Tommy Paul.

Musetti lunedì prossimo migliorerà il proprio best ranking, che corrispondeva al 15° posto, raggiunto per la prima volta il 26 giugno 2023, e si ritroverà almeno in 11ma piazza a quota 3200. Il toscano può migliorare ulteriormente il proprio piazzamento: con la vittoria in finale Musetti andrebbe a quota 3550 punti, al 7° posto.

Con i 350 punti in palio nell’ultimo atto, infatti, l’azzurro opererebbe un quadruplo sorpasso ai danni del norvegese Casper Ruud, dei russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev, e dell’australiano Alex de Minaur, sconfitto quest’oggi in semifinale.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI

Ranking lunedì 7 aprile: 2650 punti, 16° posto.

Ranking dopo il passaggio in finale: 3200 punti, 11° posto (sorpassi su Stefanos Tsitsipas, Ben Shelton, Arthur Fils, Holger Rune e Tommy Paul).

Ranking in caso di vittoria in finale: 3550 punti, 7° posto (sorpassi su Casper Ruud, Daniil Medvedev, Andrey Rublev ed Alex de Minaur).