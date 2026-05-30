Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP? Spalla a spalla con Ruud e Rublev, top10 più vicina

Flavio Cobolli si è qualificato per il quarto turno del Roland Garros 2026 di tennis ed ha così migliorato il risultato dello scorso anno, quando uscì ai sedicesimi: nel ranking ATP: l’azzurro sale da quota 2340 a 2440, e passa dal 14° al 13° posto virtuale.

A parità di turni superati, l’azzuro ha 20 punti in meno del russo Andrey Rublev e 15 in più del norvegese Casper Ruud: alle spalle di Zverev ed Auger-Aliassime sono loro i giocatori meglio piazzati in classifica ancora in corsa. Per migliorare il proprio best ranking, invece, Cobolli dovrebbe raggiungere i quarti: 2640 punti ed 11ma piazza.

Per entrare in top ten, inoltre, l’azzurro dovrebbe spingersi in semifinale, portandosi a quota 3040, al 10° posto virtuale, mentre raggiungendo la finale, salirebbe a 3540 punti, sempre in decima posizione, mentre la vittoria del torneo lo proietterebbe a quota 4240, in quarta piazza virtuale.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking ufficiale: 2340 punti, 14° posto.

Ranking dopo il passaggio al quarto turno: 2440 punti, 13° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 2640 punti, 11° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 3040 punti, 10° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 3540 punti, 10° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 4240 punti, 4° posto virtuale.