Matteo Arnaldi torna in top100! Le posizioni guadagnate e la corsa parallela con Berrettini

Matteo Arnaldi prosegue il proprio cammino nel Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro con il successo nel secondo turno sale a quota 636 punti in classifica, mentre nell’aggiornamento di lunedì 25 maggio si trovava a 586, e scala 10 posizioni, salendo dal 104° al 94° posto.

L’italiano, infatti, scarterà 50 punti lunedì 8 giugno, essendo uscito al secondo turno al Roland Garros 2025: proprio questi 50 punti di scarto fanno scivolare l’azzurro, a parità di risultato a Parigi, alle spalle di Matteo Berrettini, che come Arnaldi sta provando a risalire la china.

Arnaldi passando agli ottavi andrebbe a 736, all’81° posto, mentre salirebbe a quota 936 e si porterebbe in 52ma piazza con il passaggio ai quarti di finale, mentre andando ancora avanti guadagnerebbe ulteriore terreno: l’ingresso in semifinale varrebbe quota 1336, con approdo al 33° posto.

Ogni ulteriore passo in avanti nel torneo equivarrebbe ad un nuovo guadagno in classifica: l’accesso in finale porterebbe Arnaldi a quota 1836, salendo al 22° posto virtuale, infine un successo nel torneo consentirebbe all’azzurro di portarsi a 2536, che al momento varrebbe il 12° posto.

PROIEZIONI RANKING MATTEO ARNALDI

Ranking lunedì 25 maggio: 586 punti, 104° posto.

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 636 punti, 94° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 736 punti, 81° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 936 punti, 52° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1336 punti, 33° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1836 punti, 22° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria del torneo: 2536 punti, 12° posto virtuale.