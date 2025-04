Carlos Alcaraz in finale a Montecarlo: piegato Davidovich Fokina con più fatica del previsto

Carlos Alcaraz è il primo finalista del Masters 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo si è guadagnato la sua prima finale nel Principato (la n°23 a livello ATP), battendo nel derby spagnolo il connazionale Alejandro Davidovich Fokina, numero 42 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo due ore e dieci minuti di gioco. Alcaraz adesso attende il vincente dell’altra semifinale, quella più attesa dal pubblico italiano, visto che scenderà in campo Lorenzo Musetti contro l’australiano Alex de Minaur.

Rispetto a ieri, Alcaraz ha commesso un solo doppio fallo e ha comunque anche limitato gli errori non forzati (28 contro i 40 del connazionale). Sono invece 22 i vincenti del numero tre del mondo rispetto ai 19 di un Davidovich Fokina. Un dato sul quale Alcaraz deve rivedere è quello della percentuale di realizzazione delle palle break, visto che l’avversario ne ha concesse 19, annullandone ben 16.

Si parte con subito tre palle break in favore di Davidovich Fokina, ma Alcaraz riesce ad annullarle. Scampato il pericolo è proprio il numero tre del mondo ad ottenere il break nel secondo game, scappando poi sul 3-0. Alcaraz, però, ha un clamoroso passaggio a vuoto nel quinto gioco e subisce il controbreak addirittura a zero. Nel game successivo si ribalta nuovamente tutto con Alcaraz che ritorna in vantaggio di un break e sembra pronto a chiudere il set. Come gli è accaduto anche con Fils ai quarti e anche nei tornei precedenti, Alcaraz concede comunque sempre delle occasioni al suo avversario e Davidovich Fokina se le prende. Il numero 42 del mondo annulla anche tre set point e riesce poi ad ottenere nuovamente il controbreak nel nono game. Il set scivola al tie-break, dove Alcaraz si ritrova e lo vince nettamente per 7-2.

Sulla scia del set vinto Alcaraz parte forte nel secondo e alla quarta occasione trova il break in apertura. Nel terzo gioco Davidovich Fokina è sul punto di crollare definitivamente, ma lo spagnolo annulla ben sei palle break al connazionale e dopo oltre dieci minuti riesce a tenere un delicatissimo turno di servizio. Alcaraz, però, non concede nulla nei propri turni in battuta e questa volta riesce a tenersi sempre avanti. Davidovich Fokina annulla quattro match point nel nono game, ma in quello successivo Alcaraz è perfetto e va a chiudere sul 6-4, staccando il biglietto per la semifinale.