ATP Montecarlo 2025, il sogno finale di Musetti passa da De Minaur. Derby spagnolo per Alcaraz

Il Masters 1000 di Montecarlo è arrivato al suo penultimo giorno, quello delle semifinali. In casa Italia ovviamente l’attesa è tutta per Lorenzo Musetti, che ha finalmente centrato questo traguardo in un 1000 e che affronterà l’australiano Alex de Minaur. Ad aprire il programma, però, sarà il derby spagnolo tra Carlos Alcaraz ed Alejandro Davidovich Fokina, con quest’ultimo che è anche l’unico dei quattro ad aver già giocato una finale nel Principato.

Nessuno ha mai vinto questo torneo e quindi ci sarà un campione nuovo a Montecarlo. Un obiettivo che Carlos Alcaraz si è prefissato dopo le delusioni patite sul cemento americano ad Indian Wells e Miami. Lo spagnolo ha rischiato tanto ieri contro il francese Arthur Fils, che si è trovato avanti di un set e con tre palle break consecutive in suo favore nell’undicesimo game del secondo set. Alcaraz è uscito da una situazione complicata (Fils avanti anche di un break nel terzo set), rimontando il transalpino e ottenendo una vittoria che vale molto nella stagione del numero tre del mondo.

Chiaramente Alcaraz parte favorito nel derby di quest’oggi, ma attenzione a Davidovich Fokina, che sta disputando un eccellente torneo e che ha battuto abbastanza agevolmente Alexei Popyrin nel suo quarto di finale. Alcaraz ha vissuto molti momenti di flessione contro Fils, che il francese non è riuscito a sfruttare pienamente ed è in questo che dovrà essere bravo Davidovich Fokina, in un match nel quale comunque non ha nulla da perdere.

Un po’ di emozione ci sarà sicuramente nella mente e nel corpo di Lorenzo Musetti, alla sua prima semifinale 1000 della carriera. Il toscano ha finalmente spezzato la maledizione di Stefanos Tsitsipas, rimontando il greco al termine di una partita che ha mostrato i progressi, soprattutto caratteriali di Musetti. Il tennista di Carrara non si è mai abbattuto, come spesso accaduto in passato, anche dopo un brutto primo e ha gestito al meglio i momenti più complicati della partita, annullando tra secondo e terzo set sette delle otto palle break concesse.

Per andare a caccia della finale c’è ora l’ostacolo Alex de Minaur da superare. L’australiano non ha mai vinto un torneo sulla terra rosso e sogna di farlo proprio a Montecarlo. Nei quarti il numero 10 del mondo ha impressionato, infliggendo un incredibile doppio 6-0 in appena 44 minuti ad un malcapitato Grigor Dimitrov. Sicuramente il bulgaro non era al 100%, ma De Minaur era già reduce dalla schiacciante vittoria contro Daniil Medvedev e ha confermato di avere sensazioni eccezionali sui campi del Principato. Servirà certamente il miglior Musetti per avere la meglio del tennista di Sydney, con il sogno di rivedere nuovamente un italiano in finale dopo la storica vittoria nel 2019 di Fabio Fognini.