ATP Montecarlo, c’è l’ipotesi che la finale non si giochi! Cosa succede per i punti e l’albo d’oro

Una festa rovinata sul più bello? Potrebbe accadere. A Montecarlo si è vicini all’epilogo dello storico torneo di tennis sui campi del Country Club. Oggi assisteremo alle semifinali e si spera che Lorenzo Musetti, impegnato contro l’australiano Alex de Minaur, sappia replicare quanto fatto nel 2019 da Fabio Fognini, quando il ligure conquistò il titolo sulla terra rossa del Principato.

A proposito di finale, gli organizzatori hanno comunicato ieri un cambiamento nello schedule della partita di domenica (domani). Inizialmente, infatti, era previsto che l’atto conclusivo per l’assegnazione del successo finale si sarebbe dovuto disputare alle ore 15.00. C’è stato però un mutamento, ovvero un anticipo alle ore 12.00. Per quale motivo?

Secondo le previsioni meteorologiche, a Monaco è prevista tanta pioggia domani e lunedì e l’eventuale “finestra” da sfruttare per giocare la partita potrebbe essere proprio a cavallo dell’ora di pranzo. Ricordiamo, infatti, che le strutture del Country Club non sono previste di copertura relativamente ai campi da gioco.

E se Giove Pluvio non dovesse dare tregua, impedendo la disputa del match sia domani che lunedì 14 aprile? In quel caso, si applicherebbe il regolamento con la mancata andata in scena della finale e tutte le conseguenze possibili: spazio vuoto nell’albo d’oro e divisione dei punti e dei premi tra i due finalisti. In altre parole, non ci sarebbe il vincitore. Un’eventualità che si venne a creare nel 1981 quando Guillermo Vilas e Jimmy Connors, già costretti a scendere il campo di lunedì (20 aprile), furono interrotti dopo 55 minuti di match da una forte perturbazione. Non vi fu poi modo di recuperare la sfida, in quanto Connors dovette tornare in territorio nordamericano.