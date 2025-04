UN NUOVO MUSETTI! Lorenzo ribalta anche de Minaur e sfiderà Alcaraz in finale a Montecarlo!

Per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti è in finale di un Masters 1000. Il toscano centra l’obiettivo a Montecarlo, battendo l’australiano Alex de Minaur nella quarta rimonta della settimana con il punteggio di 1-6 6-4 7-6(4). Si rinnoverà così la sfida con Carlos Alcaraz, con il quale di partite ne ha perse tante. Ma non tutte: la voce vittoria, infatti, coincide con la finale dell’ATP 500 di Amburgo.

Le prime fasi sono davvero complicate per un Musetti forse ancora provato a livello fisico in virtù del match con Tsitsipas. Vero è che una palla break nel secondo game ce l’ha, ma è lui a perdere per due volte di fila la battuta con le energie di de Minaur che sono di più. Arriva un momento più complicato per l’australiano, il toscano riduce lo svantaggio, ma è poi costretto a subire ancora e così arriva anche un 6-1 che è quasi una costante nel torneo del numero 2 italiano, il terzo dall’inizio delle operazioni settimanali.

C’è anche un brevissimo scroscio di pioggia a interrompere il match prima che il secondo set prenda il via, e forse è proprio quello a dare una mano a Musetti, che approfitta di un paio di gratuiti di de Minaur per strappargli la battuta. Ci sarebbe anche la chance del 3-0, ma è bravo l’aussie sia a salvare quell’opportunità che ad andare a riprendersi la parità sul 2-2. A quel punto, anche dopo un 30-40 vanificato dal carrarino con una risposta lunga, si entra nei meandri di lotta ed equilibrio, che sul 4-4 ha un altro punto di svolta con Musetti che piazza una zampata che vale il 5-4. Di seguito arriva, al secondo set point, il terzo parziale: 6-4.

A questo punto la situazione si fa molto infuocata, con de Minaur che inizia a reggere sempre meno gli scambi lunghi e la conseguenza naturale è che Musetti gli riesce a strappare ancora la battuta sull’1-1. Passaggio a vuoto del toscano, controbreak a zero e pronta reazione (complici un paio di errori dell’australiano) ed arriva il 3-2 che sembra poter indirizzare il match. Non è così, perché all’atto di servire per chiudere l’azzurro non concretizza e, con un doppio fallo, consegna il 5-5 a de Minaur. Si arriva, inevitabilmente, al tie-break, nel quale il classe 2002 parte male (0-2), ma si riprende presto. E, vuoi la sua capacità di giocarsi molto bene i punti più importanti, vuoi un de Minaur che di propositivo a tratti ha poco, e quel poco tende all’erratico, ecco che arriva un 7-4 da spettacolo. Quello della finale.

20-43 contro 23-46: questo il conto vincenti-errori gratuiti di Musetti e de Minaur, ma questo, appunto, conta il giusto. Ciò che importa è siamo di fronte al terzo giocatore nella storia dei 1000 (sotto le varie denominazioni) a giungere in finale rimontando quattro volte un set di svantaggio. I precedenti: Tommy Haas a Stoccarda 2001, Gilles Simon a Madrid indoor 2008.