Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini nel ranking ATP? Balzo di quasi 20 posti! E se vince ancora…

Matteo Berrettini è approdato al terzo turno del Roland Garros 2026 di tennis: l’azzurro non scarterà punti lunedì 8 giugno e quindi finora con i due successi in Francia ha incamerato 100 punti netti, salendo da 585 a quota 685 nel ranking ATP, issandosi dal 105° all’86° posto virtuale, guadagnando finora 19 posizioni.

Per continuare a risalire la classifica l’azzurro dovrà continuare a vincere: qualificandosi per gli ottavi di finale si porterebbe a quota 785, salendo ulteriormente di 14 posizioni, al 72° posto. Altre 26 posti verrebbero guadagnati con l’accesso ai quarti di finale, che varrebbe quota 985.

Per guadagnare altri punti nel ranking, inoltre, Berrettini dovrà portarsi in semifinale, a quota 1385, per il 32° posto, poi l’azzurro dovrà cercare il passaggio in finale, che varrebbe quota 1885 e la 21ma posizione, infine la vittoria del torneo porterebbe l’azzurro a quota 2585, all’11° posto virtuale.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking lunedì 25 maggio: 585 punti, 105° posto.

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 685 punti, 86° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio al quarto turno: 785 punti, 72° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 985 punti, 46° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1385 punti, 32° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1885 punti, 21° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2585 punti, 11° posto virtuale.