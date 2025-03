ATP Monaco di Baviera 2025, l’entry list e chi parteciperà: iscritti Berrettini e un altro azzurro

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista della stagione sulla terra rossa europea, che entrerà nel vivo a partire dalla prossima settimana dopo la conclusione del Sunshine Double (Indian Wells e Miami) sul cemento americano. Da lunedì 14 a domenica 20 aprile, in contemporanea con il prestigioso torneo di Barcellona, si terrà anche l’ATP 500 di Monaco di Baviera.

Il torneo tedesco accoglierà alcuni tra i migliori tennisti al mondo, impegnati nel percorso di avvicinamento verso il Roland Garros (secondo Major della stagione, l’unico su questa superficie) che andrà in scena a cavallo tra fine maggio ed inizio giugno. A Monaco di Baviera il seeding verrà guidato dal padrone di casa Alexander Zverev e dallo statunitense Taylor Fritz, rispettivamente numero 2 e 4 del ranking mondiale.

In una settimana che vedrà diversi giocatori azzurri in Catalogna (Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego), l’Italia verrà rappresentata nell’evento bavarese dai romani Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Il primo, se dovesse macinare punti pesanti nei prossimi tornei, ha chance di essere testa di serie al sorteggio del tabellone principale. Il campione in carica è il tedesco Jan-Lennard Struff.

ENTRY LIST ATP MONACO DI BAVIERA 2025

1 Alexander Zverev 2 2

2 Taylor Fritz 4 4

3 Ben Shelton 14 14

4 Felix Auger-Aliassime 19 19

5 Ugo Humbert 20 20

6 Hubert Hurkacz 22 22

7 Francisco Cerundolo 24 24

8 Jiri Lehecka 27 27

Denis Shapovalov 28 28

Matteo Berrettini 30 30

Alejandro Tabilo 31 31

Tallon Griekspoor 34 34

Alexandre Muller 41 41

Nuno Borges 42 42

Flavio Cobolli 43 43

Marcos Giron 45 45

Gael Monfils 46 46

Nicolas Jarry 47 47

Miomir Kecmanovic 48 48

Jan-Lennard Struff 49 49

Roberto Bautista Agut 50 50

Zizou Bergs 51 51

Zhizhen Zhang 52 52