ATP Barcellona, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi in tabellone. Carlos Alcaraz, il riferimento

Dal 14 al 20 aprile un altro prestigioso torneo sulla terra rossa è all’orizzonte. Stiamo parlando dell’ATP500 di Barcellona e sul mattone tritato catalano Carlos Alcaraz vorrà ribadire di essere il re di questa superficie, ricordando le sue affermazioni del 2022 e del 2023. Presente anche il vincitore dell’anno passato, il norvegese Casper Ruud, cresciuto nel mito di Rafa Nadal, a cui è dedicato il campo centrale di quest’evento.

Un 500 di alti contenuti tecnici, viste le presenze anche del greco Stefanos Tsitsipas, dell’australiano Alex de Minaur, del danese Holger Rune e del russo Andrey Rublev. Attenzione particolare a Rune che, dopo il ritiro a Montecarlo per problemi fisici, vedremo se avrà recuperato per questa circostanza.

In casa Italia, risultano iscritti Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, anche se soprattutto da parte del toscano è da capire se l’impegno sarà confermato o meno in relazione agli sforzi profusi nel Principato. Se il carrarino decidesse di prendere parte, chiaramente, le ambizioni del Bel Paese avrebbero un senso diverso.

Di seguito il tabellone:

TABELLONE ATP BARCELLONA 2025

(1) Carlos Alcaraz ESP vs Qualifier

Tomas Machac CZE vs Frances Tiafoe USA

Roberto Carballes Baena ESP vs Jordan Thompson AUS

Tomas Martin Etcheverry ARG vs (5) Alex de Minaur AUS

(3) Stefanos Tsitsipas GRE vs (PR) Reilly Opelka USA

Matteo Arnaldi ITA vs Sebastian Korda USA

Pedro Martinez ESP vs Brandon Nakashima USA

(WC) Pablo Carreno Busta ESP vs (7) Arthur Fils FRA

(8) Lorenzo Musetti ITA vs Jaume Munar ESP

Karen Khachanov RUS vs Qualifier

(WC) Stan Wawrinka SUI vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Qualifier vs (4) Andrey Rublev RUS

(6) Holger Rune DEN vs (WC) Albert Ramos-Vinolas ESP

Sebastian Baez ARG vs Qualifier

Qualifier vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

Qualifier vs (2) Casper Ruud NOR