Liegi-Bastogne-Liegi 2025: Tadej Pogacar vuole dominare ancora

La Decana delle classiche: quarta Monumento della stagione, domenica appuntamento con la Liegi-Bastogne-Liegi. Edizione numero 111 per la corsa belga: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e ambizioni degli italiani.

PERCORSO

Il percorso ripercorre molto quello della scorsa edizione, anche se i chilometri saranno qualcuno in meno (252 in totale). Una prima parte di corsa abbastanza tranquilla, con l’unica salita veramente complicata che è quella della Côte de Saint-Roch, che il gruppo affronterà già dopo 70 chilometri. Successivamente si arriverà a Bastogne e da quel momento comincia la lunga risalita verso Liegi dove non mancheranno assolutamente le salite. Dopo ben trent’anni dall’ultimo passaggio si tornerà a scalare il Col de Haussire (3,9km al 6,8%), assente dal 1995 sul percorso della Liegi. Da quel momento i ciclisti dovranno affrontare altre nove salite, tutte racchiuse in 100 km. Si comincia con la Côte de Mont-Le-Soie (1,9km al 7,7%), poi la Côte de Wanne (3,6km al 5,1%), la Côte de Stockeu (1,1 km all’11,9%), dove è situata la stele per Eddy Merckx, la Côte de le Haute-Levée (2,2km al 7,6%), il Col du Rosier (4,5km al 5.9%), la Côte de Desnié (1,7km al 7,8%). Si arriva poi nel finale della corsa con la Côte de la Redoute (1,6km al 9,5%), la Côte des Forges e poi infine la Côte de Roche-aux-Faucons (1,4km all’11,4%). A quel punto discesa e poi lungo arrivo fino a Liegi.

FAVORITI

Chi se non Tadej Pogacar? La prova di forza dello sloveno della UAE Team Emirates – XRG alla Freccia Vallone è stata impressionante. È un gradino, forse anche due, sopra tutti gli altri. Difficile scalfirlo. Ci proverà Remco Evenepoel (Soudal-QucikStep) che è tornato da poco alle gare dopo l’infortunio ma ha già dimostrato una gamba eccellente. Chi ha battuto Pogacar all’Asmtel Gold Race è Mattias Skjelmose, reduce però dalla caduta alla Freccia.

ITALIANI

Campagna delle Ardenne fino ad ora da fantasmi per gli azzurri. Davide Formolo, il migliore alla Freccia, proverà a farsi valere nella sua corsa preferita. Ruolo probabilmente da gregario sia per Giulio Pellizzari che per Andrea Bagioli.