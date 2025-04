La Liegi-Bastogne-Liegi chiude il Trittico delle Ardenne. Longo Borghini punta in alto

Si chiude con la terza classica consecutiva una delle settimane più intense del grande ciclismo internazionale. Volge al termine il Trittico delle Ardenne e la sua naturale della conclusione promette di non essere da meno delle tappe precedenti. Si corre domenica la Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2025.

La storica corsa, giunta alla nona edizione, parte da Bastogne e si conclude a Liegi dopo 152,9 chilometri. Lo scorso anno si è imposta l’australiana Grace Brown davanti ad Elisa Longo Borghini e all’olandese Demi Vollering.

Le atlete affrontano nelle prime battute la Côte de Saint-Roch, 1km al 10,7% di pendenza, proseguono poi, in una costante alternarsi di salita e discesa, fino alla Côte de Mont-Le-Soie, 1,9km al 6,8%, prima di una serie di quattro salite che comprende anche la la Côte de Stockeu (1,1 km all’11,9%), dove è situata la stele per Eddy Merckx. Nel finale risulterà, molto probabilmente, decisiva la Côte de Roche-aux-Faucons, 1,2 chilometri all’11%, ultima difficoltà di giornata sarà la Boncelles, asperità di 2,1 chilometri al 4,5% situata ad una decina di chilometri dal traguardo.

La presenza nella startlist di buona parte delle big del panorama internazionale e l’incertezza delle ultime corse lasciano presagire una gara all’insegna dell’equilibrio, aperta a qualsiasi tipo di scenario. Impossibile per non inserire nel novero delle favorite l’olandese Demi Vollering. La portacolori della FDJ Suez sarà la punta di diamante di una squadra che mira, senza esitazioni, al bersaglio grosso e potrebbe provare a piazzare la zampata vincente con il duo Juliette Labous-Evita Muzic. Lotte Kpecky ed Elisa Longo Borghini sono fuoriclasse assolute che in ogni corsa hanno la possibilità di piazzare il graffio vincente per arricchire i rispettivi palmares. La campionessa italiana è reduce dalla vittoria nelle Freccia del Brabante e dal terzo posto nella Freccia Vallone, risultati che testimoniano uno stato di forma eccellente. Da seguire con grande attenzione le prove dell’olandese Puck Pieterse della Fenix-Deceuninck, trionfatrice mercoledì, della connazionale Mischa Bredewold della Team SD Worx – Protime e della francese Pauline Ferrand-Prévot della Team Visma | Lease a Bike, vincitrice della Roubaix.