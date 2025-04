Freccia Vallone femminile, Puck Pieterse vince sorprendendo Demi Vollering, terza Longo Borghini

Dopo il successo di Tadej Pogacar nell’edizione maschile, terminata poco fa, si è appena conclusa anche la Freccia Vallone femminile con la vittoria di Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck). L’olandese è stata l’unica a reggere il ritmo imposto da Demi Vollering (FDJ-Suez) sul Mur de Huy, lasciando successivamente la sua connazionale sul posto a 150 metri dall’arrivo conquistando la classica belga. Terzo posto per Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) che ha battuto in volata la vincitrice del 2024 Katarzyna Niewiadoma (CANYON // SRAM zondacrypto).

La corsa, partita e terminata nella città di Huy, dopo 20 chilometri ha registrato il primo attacco di Anne Van Rooijen (VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team), Maaike Coljé (Arkéa – B&B Hotels Women), Emily Watts (St Michel – Preference Home – Auber93 WE) e di Cleo Kiekens (DD Group Pro Cycling Team), subito riprese dal gruppo. Da quel momento tanti sono stati gli attacchi ma nessuno di questi è stato decisivo.

A 69 chilometri dall’arrivo Anne Knijnenburg (VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team) ha provato l’azione solitaria, costruendo un vantaggio di circa 1 minuto. L’olandese però è stata subito ripresa dal gruppo che è passato compatto sulla linea del traguardo, iniziando il giro conclusivo. L’unione del gruppo è stata nuovamente rotta da Cèdrine Kerbaol (EF Education-Oatly) che ha cercato il colpo, riuscendo inizialmente a superare da sola la côte d’Ereffe.

Il gruppo però è riuscito, prima della côte de Cherave, a riprendere l’attaccante francese proseguendo unito l’avvicinamento all’ultimo muro. Sulla salita conclusiva del Mur de Huy, Demi Vollering (FDJ-Suez) ha aumentato il ritmo dimezzando il gruppo delle favorite. L’ultima accelerata dell’olandese ha però trovato la risposta pronta di Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) che si è involata da sola verso il traguardo, resistendo agli attacchi di Vollering e conquistando la Freccia Vallone femminile 2025.

Ancora una volta terza al traguardo Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) che si conferma sul podio della corsa belga dopo la terza piazza ottenuta nel 2024, 2021,2014 ed il secondo posto del 2013. Fatale per l’azzurra è stato l’ultimo cambio di ritmo di Demi Vollering, al quale non ha risposto prontamente. Chiude al quarto posto la campionessa della passata edizione Katarzyna Niewiadoma (CANYON // SRAM zondacrypto) battuta in volata proprio da Longo Borghini.