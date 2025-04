LIVE Italia-Polonia, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: gli azzurri non possono più sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia, partita valevole per i Mondiali 2025 del Gruppo A Divisione I di hockey ghiaccio. A Sfantu Gheorhe (Romania) torna in azione la nazionale italiana in una partita delicata: gli azzurri non possono più sbagliare se vogliono mantenere vivo il sogno promozione.

La rassegna iridata dell’Italia è iniziata domenica con la netta vittoria contro il Giappone per 4-1. Gli azzurri hanno poi subito la sconfitta contro l’Ucraina ai shoot-out. Dopo aver recuperato per due volte lo svantaggio nei tempi regolamentari gli italiani non sono riusciti a piazzare la zampata decisiva ai rigori perdendo per 3-2. Due vittorie per la Polonia che nel primo turno ha sconfitto la Romania per 4-1 per poi vincere di misura contro il Giappone (2-1).

Dopo due giornate la Polonia è in testa alla classifica con 6 punti davanti all’Italia ed alla Gran Bretagna, entrambe con 4 punti. Quarta posizione per l’Ucraina che insegue con 3 punti. A strappare la promozione nell’elitè mondiale dell’hockey sul ghiaccio saranno le prime due classificata.

Italia e Polonia si sono affrontate recentemente: nella settimana precedente all’inizio dei Mondiali le due formazioni si sono sfidate in una doppia amichevole. Gli azzurri hanno vinto il primo confronto per 3-2, mentre i polacchi hanno trionfato nel secondo per 3-1. Le strade delle due nazionali si sono incrociate anche lo scorso 6 febbraio, quando la Polonia vinse 5-2.

L’incontro tra Italia e Polonia inizierà alle 15.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia, terza giornata dei Mondiali 2025 di hockey sul ghiaccio, con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!