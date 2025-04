Hockey ghiaccio, l’Italia cede all’Ucraina agli shoot-out: si complica la corsa alla promozione

Sconfitta amarissima per la Nazionale Italiana di hockey su ghiaccio, attualmente impegnata a Sfantu Gheorghe per i Campionati Mondiali 2025 Prima Divisione Gruppo A. I nostro portacolori sono infatti stati battuti dall’Ucraina per 2-3 nel terzo incontro della rassegna iridata, arrendendosi soltanto agli shoot-out dopo aver recuperato per due volte lo svantaggio. Si complica quindi la corsa alla promozione: da questo momento in poi, sarà vietato sbagliare.

Inizio molto contratto quello tra le due compagini, che non riescono a farsi male nella prima parte del primo periodo. L’equilibrio viene interrotto a cinque minuti dalla sirena, quando gli ucraini passano in vantaggio approfittando della perdita del disco di Di Tomaso, errore che provoca un’azione molto confusa terminata con la rete di Denyskin, artefice del timbro a pochi passi.

La situazione rischia di precipitare nel secondo periodo, complice il raddoppio di Ljalka, fortunatamente poi annullato dal VAR per via di un contatto con Fadani. Un avvenimento che ringalluzzisce i nostri azzurri che, a 7:39, pareggiano i conti con Di Tommaso, bravo a capitalizzare una bordata che spiazza il portiere avversario. Ma la beffa arriva a 70 secondi dalla fine del secondo atto quando, nel momento di difficoltà massima, l’Ucraina sbroglia la matassa, torna in attacco e forma nuovamente il vantaggio con Zakharov.

Ma l’Italia non ci sta e, seppur con spazi ridottissimi a disposizione, riacciuffa i rivali al 15:25 grazie alla bella incursione di Zanatta. Inizia quindi un momento di grande tensione, con gli azzurri attenti a non scoprirsi e con gli ucraini pronti ad approfittare di ogni minima distrazione. Malgrado un rischio altissimo di beffa palesatisi a pochi istanti dalla sirena la formazione tricolore riesce nel suo intento, traghettando il match in un overtime che si esaurisce con un nulla di fatto.

La disputa si decide quindi alla lotteria degli shoot-out, dove però l’Italia non ingrana, cedendo quindi il passo all’Ucraina. In virtù di quanto successo gli azzurri si sono portati a 4 punti in due uscite, raggiunti dall’Ucraina che ieri aveva perso ai rigori la partita con la Gran Bretagna. Proprio i giocatori d’Oltremanica proveranno adesso il sorpasso contro l’abbordabile Romania. Ricordiamo che le prime due classificate otterranno la promozione. Gli azzurri torneranno sul ghiaccio domani, martedì 29 aprile, alle ore 15:00 per sfidare la Polonia.