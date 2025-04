LIVE Italia-Ucraina, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: partita da non sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ucraina secondo impegno della nazionale di hockey ghiaccio ai Mondiali di Prima Divisione Gruppo B in corso di svolgimento a Sfantu Gheorghe in Romania. Dopo il primo match disputato nella giornata di ieri, per gli Azzurri si annuncia subito uno scontro da non fallire assolutamente.

La partita contro l’Ucraina andrà in scena alle ore 11.30 e metterà sul piatto punti pesanti contro una rivale da prendere con le molle. L’Ucraina torna nel Gruppo A dopo il lontano 2017, quando gli ucraini retrocedettero senza poi più riuscire a fare ritorno nella classe superiore. Ci troveremo di fronte una squadra giovane e determinata che giocherà senza troppa pressione ma con diversi elementi che militano in campionati esteri.

L’Italia, dopo il netto successo per 4-1 contro il Giappone vuole subito il bis. La classifica del raggruppamento dopo il primo impegno vede Italia e Polonia a quota 3, quindi Gran Bretagna con 2 punti, Ucraina 1 e Giappone e Romania a quota zero.

Italia-Ucraina prenderà il via alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della partita, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Mondiale di hockey ghiaccio Prima Divisione. Buon divertimento!