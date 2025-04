Hockey ghiaccio, l’Italia inizia la rincorsa alla promozione con una chiara vittoria sul Giappone

Comincia con il piede giusto il cammino della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio, formazione attualmente impegnata ai Campionati Mondiali I Divisione 2025, rassegna in fase di svolgimento in quel di Sfantu Gheorge, in Romania. Gli azzurri infatti in occasione della sfida inaugurale hanno regolato senza patemi il Giappone, imponendosi con il sonoro risultato di 4-1, dimostrando superiorità in tutti e tre i periodi.

Subito positivo l’avvio dei nostri portacolori: al 17:35 infatti Tommy Purdeller segna la rete del vantaggio, ribattendo a rete un disco vagante scaturito da un bolide dalla distanza partito da Pietroniro. Il raddoppio arriva poco dopo quando, al 12.27, Saracino effettua un bel recupero alle spalle della porta, servendo così al centro Ierullo, bravo a non sbagliare da distanza ravvicinata.

L’atteggiamento propositivo della compagine tricolore è confermato anche nel secondo tempo. Non a caso infatti al 12.49 arriva la doppietta di Purdeller, lesto nel concretizzare la bella manovra orchestrata prima da Tedesco e, successivamente, da Frycklund. Il già citato Tedesco metterà a referto poi il poker al 3:37, battendo Narisawa dal centro servendosi anche del palo.

Ma dopo appena un minuto i nipponici battono un colpo, approfittando di un’azione d’alto profilo conclusa con il tiro a botta sicura da parte di Hanzawa (2:09). Gli azzurri saranno invece più cauti nell’ultimo atto, gestendo bene il risultato fino alla sirena finale. L’Italia tornerà in campo alle 11:30 di domani per sfidare l’Ucraina.