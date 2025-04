Dove vedere la Freccia Vallone 2025 in tv: orari, programma, streaming

Dopo l’Amstel Gold Race andata in scena domenica 20 aprile, torna l’appuntamento anche con la Freccia Vallone. L’89esima edizione della corsa belga, una delle tre classiche delle Ardenne, verrà disputata mercoledì 23 aprile. L’anno scorso a trionfare fu Stephen Williams, ma per questa edizione c’è un parterre ricco di campioni quali Tadej Pogacar e Remco Evenepoel che si daranno battaglia lungo i 205 chilometri.

La gara partirà per la prima volta da Ciney e terminerà con il classico arrivo sul Mur de Huy. I primi 100 chilometri non presentano particolari asperità e la corsa entrerà nel vivo dopo il primo dei tre passaggi sul circuito finale. I 37,2 chilometri del circuito propongono, in sequenza, le tre più grandi difficoltà di questa corsa: Côte d’Ereffe, Côte de Cherave e l’arrivo sul Mur de Huy, dove si deciderà il nuovo vincitore della classica belga.

PROGRAMMA

Mercoledì 23 aprile

Freccia Vallone 2025 – Ciney-Mur de Huy (205,2 km)

ORARI

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo: 16.20 circa

DOVE VEDERE LA FRECCIA VALLONE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle ore 14.35 e su Eurosport 2 per gli abbonati dalle ore 14.30

Diretta streaming: in chiaro su Rai Play e per gli abbonati su SkyGo, NOW, DAZN, TimVision, Amazon Prime, Discovery +

Diretta Live testuale: OA Sport