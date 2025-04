Freccia Vallone femminile 2025: tante protagoniste in lizza. Nuova chance per Longo Borghini e Realini

Ancora poche ore e si alzerà il sipario su una delle più iconiche Classiche di Primavera riservate al circuito femminile. Stiamo parlando della Freccia Vallone 2025, in programma domani, mercoledì 23 aprile. L’edizione numero ventotto della corsa fungerà come sempre da intersezione tra l’Amstel Gold Race e la Liegi-Bastogne-Liegi. In questo contesto, la partenza della gara è pianificata esattamente un’ora dopo quella maschile, in modo da poter consentire alle corridore un arrivo pulito sull’iconico Muro di Huy.

Molto impegnativo il percorso che dovranno affrontare le atlete, pronte a cimentarsi in un tracciato dalla lunghezza di 140,7 km con partenza dalla Grand Place di Huy ed arrivo nel già citato muro. A differenza della prova maschile, start e traguardo sono situati nella stessa città. Sono invece complessivamente otto le salite da affrontare: stiamo parlando di Mur de Huy, la Côte d’Ereffe e la Côte de Cherave; tutte avranno due passaggi ciascuno.

Non facile capire chi potrà spuntarla. Tra le favorite infatti troviamo tutte le principali protagoniste della categoria: da Demi Vollering (SD Worx), Regina nel 2023, ad altre come Mavi Garcia (Liv AlUla Jayco), Ashleigh Moolman (AG Insurance – Soudal), la vincitrice della scorsa edizione Katarzyna Niewiadoma (Canyon / SRAM) passando per Fem Van Empel (Visma | Lease a Bike); in casa Italia le osservate speciali saranno invece Gaia Realini ed Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), rispettivamente terze nel 2023 e nel 2024.

Attenzione infine anche a Marta Cavalli (Picnic PostNL), grande trionfatrice nel 2022. L’atleta, con cinque gare all’attivo in questa stagione, proviene dalla trentasettesima piazza staccata all’Amstel Gold Race. Una prova positiva in terra belga potrebbe darle una significativa iniezione di fiducia, in vista dei prossimi impegni.