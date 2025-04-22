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Freccia Vallone 2025: la startlist e chi parteciperà. Presenti Tadej Pogacar e Remco Evenepoel
Non esistono pause. Il calendario del grande ciclismo internazionale procede a ritmo sempre più incalzante ed è pronto a proporre l’appuntamento con una delle grandi classiche che ne caratterizzano la prima parte di annata. È in programma domani la seconda tappa del Trittico delle Ardenne: la Freccia Vallone 2025. La storica corsa, giunta all’edizione numero 89, parte da Ciney e si conclude, dopo 205.1 chilometri, sul traguardo di Huy.
La grande attrattiva della gara non può che essere l’atteso faccia a faccia tra Tadej Pogacar della UAE Team Emirates-XRG e Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step. Il fenomeno sloveno ed il campionissimo belga sono pronti a darsi battaglia per provare a conquistare il prestigioso successo, ideale trampolino di lancio verso la Liegi-Bastogne-Liegi di domenica prossima. Scopriamo nel dettaglio la startlist con l’elenco dei partecipanti della corsa belga.
STARTLIST FRECCIA VALLONE 2025
ISRAEL – PREMIER TECH
STEPHEN WILLIAMS
GEORGE BENNETT
PETER JOSEPH BLACKMORE
SIMON JAMES CLARKE
ALEXEY LUTSENKO
NADAV RAISBERG
NICHOLAS SCHULTZ
UAE TEAM EMIRATES XRG
TADEJ POGAČAR.
DOMEN NOVAK
JAN CHRISTEN
BRANDON MCNULTY
FELIX GROßSCHARTNER
STAKE VEGARD LAENGEN
PAVEL SIVAKOV
TUDOR PRO CYCLING TEAM
MARC HIRSCHI
JULIAN ALAPHILIPPE
MARCO BRENNER
YANNIS VOISARD
FABIAN WEISS
HANNES WILKSCH
LUC WIRTGEN
COFIDIS
DYLAN TEUNS
ALEX ARANBURU
VALENTIN FERRON
JESUS HERRADA
JAN MAAS
SYLVAIN MONIQUET
PAUL OURSELIN
SOUDAL QUICK-STEP
REMCO EVENEPOEL
PASCAL EENKHOORN
JUNIOR LECERF
MAXIMILIAN SCHACHMANN
PIETER SERRY
ILAN VAN WILDER
MAURI VANSEVENANT
ARKEA-B&B HOTELS
KÉVIN VAUQUELIN
ANTHONY DELAPLACE
RAUL GARCIA PIERNA
SIMON GUGLIELMI
LAURENS HUYS
MATHIS LE BERRE
LOUIS ROULAND
RED BULL – BORA – HANSGROHE
MAXIM VAN GILS
ROGER ADRIA
FINN FISHER – BLACK
ALEXANDER HAJEK
JONAS KOCH
DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA
GIANNI MOSCON
Q36.5 PRO CYCLING TEAM
TOM PIDCOCK
XABIER AZPARREN IRURZUN
MARCEL CAMPRUBI PIJUAN
FABIO CHRISTEN
MARK DONOVAN
MILAN VADER
NICKOLAS ZUKOWSKY
BAHRAIN VICTORIOUS
LENNY MARTINEZ
PELLO BILBAO
SANTIAGO BUITRAGO
ROMAN ERMAKOV
MATHIJS PAASSCHENS
ROBERT STANNARD
EDOARDO ZAMBANINI
LIDL-TREK
MATTIAS JENSEN
ANDREA BAGIOLI
JULIEN BERNARD
PATRICK KONRAD
JACOPO MOSCA
THIBAU NYS
OTTO VERGAERDE
DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
BASTIEN TRONCHON
CLÉMENT BERTHET
PIERRE GAUTHERAT
DORIAN GODON
NOA ISIDORE
JORDAN LABROSSE
CALLUM SCOTSON
UNO-X MOBILITY
MAGNUS CORT
MARTIN URIANSTAD BUGGE
FREDRIK DVERSNES
ÅDNE HOLTER
ANDERS HALLAND JOHANNESSEN
ANDREAS LEKNESSUND
SAKARIAS KOLLER LØLAND
GROUPAMA-FDJ
ROMAIN GREGOIRE
RÉMI CAVAGNA
KÉVIN GENIETS
VALENTIN MADOUAS
GUILLAUME MARTIN GUYONNET
RUDY MOLARD
QUENTIN PACHER
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
TIESJ BENOOT
TIJMEN GRAAT
JØRGEN NORDHAGEN
BEN TULETT
ATTILA VALTER
LOE VAN BELLE
TOSH VAN DER SANDE
XDS ASTANA TEAM
CLÉMENT CHAMPOUSSIN
ANTHON CHARMIG
ANTON KUZMIN
CHRISTIAN SCARONI
IDE SCHELLING
DIEGO ULISSI
SIMONE VELASCO
EF EDUCATION – EASYPOST
BEN HEALY
SAMUELE BATTISTELLA
ALEX BAUDIN
FRØLICH MIKKEL HONORÉ
NEILSON POWLESS
ARCHIE RYAN
HARRISON SWEENY
INEOS GRENADIERS
OMAR FRAILE
TOBIAS SVENDSEN FOSS
BOB JUNGELS
VICTOR LANGELLOTTI
AXEL LAURANCE
MAGNUS SHEFFIELD
ARTEM SHMIDT
ALPECIN-DECEUNINCK
QUINTEN HERMANS
TOBIAS BAYER
RAMSES DEBRUYNE
GAL GLIVAR
XANDRO MEURISSE
LUCA VERGALLITO
EMIEL VERSTRYNGE
TEAM PICNIC POSTNL
WARREN BARGUIL
ROMAIN COMBAUD
BJOERN KOERDT
GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS
OSCAR ONLEY
TIMO ROOSEN
KEVIN VERMAERKE
MOVISTAR TEAM
ENRIC MAS
RUBEN GUERREIRO
JORGE ARCAS
NELSON DOS SANTOS SIMOES OLIVEIRA
DAVIDE FORMOLO
MICHEL HEßMANN
GREGOR MÜHLBERGER
WAGNER BAZIN WB
FLORIS DE TIER
LUCA DE MEESTER
CERIEL DESAL
JOHAN MEENS
LEANDER VAN HAUTEGEM
GIACOMO VILLA
LOÏC VLIEGEN
LOTTO
LENNERT VAN EETVELT
LOGAN CURRIE
JARRAD DRIZNERS
ARJEN LIVYNS
EDUARDO SEPULVEDA
REUBEN THOMPSON
JONAS WILSLY
TEAM JAYCO ALULA
BEN O’CONNOR
ANDERS FOLDAGER
ALAN HATHERLY
MICHAEL HEPBURN
MICHAEL MATTHEWS
MAURO SCHMID
FILIPPO ZANA
INTERMARCHÉ – WANTY
LOUIS BARRE
KAMIEL BONNEU
ALEXANDER KAMP
GERBEN KUYPERS
TOM PAQUOT
LORENZO ROTA
LUCA VAN BOVEN
TEAM FLANDERS – BALOISE
VINCENT VAN HEMELEN
TOON CLYNHENS
LINDSAY DE VYLDER
SIEBE DEWEIRDT
JONAS GEENS
WARD VANHOOF
VICTOR VERCOUILLIE