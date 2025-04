LIVE F1, GP Bahrain 2025 in DIRETTA: arrivano gli aggiornamenti, Ferrari per svoltare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Sakhir, le squadre lavoreranno alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. La Ferrari va in cerca di una reazione.

Ci saranno degli aggiornamenti sulla SF-25 in corrispondenza di questo fine-settimana per la scuderia di Maranello. La Rossa ha sofferto in termini di bilanciamento nelle prime tre apparizioni e il deficit di tre/quattro decimi a giro a Suzuka è stato il problema che si è posto all’attenzione dei tecnici del Cavallino Rampante.

Il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton si augurano che vi saranno dei benefici in pista. Certo, gli altri non staranno a guardare. McLaren è la più attesa, con Lando Norris e Oscar Piastri che spingeranno per far valere il loro vantaggio tecnico. Aspettative anche nei confronti di Max Verstappen (Red Bull), straordinario a Suzuka (Giappone) e della Mercedes con George Russell e Kimi Antonelli.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 alle 13.30 italiane, mentre la seconda sessione di prove libere è prevista dalle 17.00 italiane. Buon divertimento!